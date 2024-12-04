Прогнози по ВВП й курсу долара, скасування податків для ФОП: головне за середу

Міністерство економіки України, яке в середині року знизило прогноз зростання економіки цьогоріч із 4,6% до 3,5%, поліпшило його до 3,9%, повідомила представниця відомства Валерія Войтенко в дискусії організованій Центром економічної стратегії в Києві у вівторок.

НБУ допускає зростання інфляції за підсумками 2025 року вище 10%

Національний банк України, який наприкінці жовтня погіршив прогноз інфляції на 2024 рік із 8,5% до 9,7%, допускає, що за підсумками цього року вона перевищить 10%.

Рада скасувала збільшення податків для ФОП «заднім числом»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9319, який, зокрема, передбачає скасування збільшення податків «заднім числом» для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Україна підписала угоду з ЄС про залучення до 35 мільярдів євро

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Кошти є частиною ініціативи G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).