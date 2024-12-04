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4 грудня 2024, 9:04

Україна підписала угоду з ЄС про залучення до 35 мільярдів євро

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA). Кошти є частиною ініціативи G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння та Кредитну угоду з Європейським Союзом щодо залучення до 35 млрд євро макрофінансової допомоги (MFA).
Фото: AI

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Від України угоду підписали міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Від ЄС — віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Деталі

Остаточний обсяг MFA буде визначено після затвердження суми кредитів всіх сторін ініціативи. Враховуючи запропоноване фінансування США у $20 млрд, макрофінансова допомога від ЄС може складати 18 млрд євро.

Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС.

Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Кошти надаватимуться відповідно до нового Механізму кредитного співробітництва для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism — ULCM), який забезпечить безповоротну форму макрофінансової допомоги.

Програмою передбачено 14 заходів, щоб залучити макрофінансову допомогу. Напрями: макрофінансова стабільність, державні підприємства, державне управління, енергетика, верховенство права та боротьба з корупцією, оборонна промисловість.

«Наступний важливий крок у залученні коштів за рахунок заморожених активів країни-агресора. Останніми місяцями ми активно працювали з Європейським Союзом та іншими сторонами в межах ініціативи, щоб досягти конкретних результатів у забезпеченні фінансових потреб України у 2025 році й надалі. Вдячний за конструктивну співпрацю та готовність у швидкі терміни реалізовувати справедливі рішення», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Верховна Рада дозволила Україні не повертати $50 млрд ЄС з бюджету, а лише за рахунок активів рф.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Aleksandr09
Aleksandr09
4 грудня 2024, 12:24
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Не увидел в списке восстановление и строительство нового жилья для людей потерявших его. Но есть «борьба с коррупцией «…
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