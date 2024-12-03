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3 грудня 2024, 11:59

«Тисячу Зеленського», яку оформили через «Укрпошту», можна буде витратити лише на пошті

З 4 грудня оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або через листоношу. Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

З 4 грудня оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або через листоношу.
Фото: depositphotos

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Як оформити

Водночас якщо оформити тисячу гривень в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.

Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де «немає онлайну» така можливість не передбачена.

Читайте: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Спрямувати кошти можна на спільний фонд «Укрпошти» з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.

Так, «Укрпошта» забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців — пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Громадяни, які отримують соціальні виплати через «Укрпошту», автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в «Укрпошті» повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна лише протягом трьох візитів. Візит — це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.

В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).

Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

  • Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
  • Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
  • Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

  • Зайдіть у застосунок «Дії»
  • У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
  • Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
  • Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
  • Виберіть рахунок для виплати
  • Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
  • Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: Тисяча Зеленського: петиція про зміну програми набрала 25 тис

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 9

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 грудня 2024, 12:07
#
Прошу запомнить эту «новость» в части — …потратить можно будет только на «Укрпочте»…
…Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку…
А позже, когда начнутся первые выплаты, узнаем правду и дадим оценку и первоисточнику — «Экономическая правда» и журналистам, которые «тянули» эту новость и самому порталу «Минфин», который опубликовал эту новость.
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
3 грудня 2024, 12:26
#
А что там запоминать…
Укрпочта давно и успешно принимает благотворительные взносы на ВСУ, оплату услуг ЖКХ и пополнение мобильных телефонов, что вполне достаточно, чтобы за один раз потратить тысячу гривен.

Справочно, в отопительный сезон месячная стоимость услуг ЖКХ обычно превышает одну тысячу гривен…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
3 грудня 2024, 12:34
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Вы, уважаемый, внимательно прочтите первоисточник. Вопрос стоит ТОЛЬКО в оплате ЖКХ и приобретении товаров которые продаются в отделениях «Укрпочты».
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KValera
KValera
3 грудня 2024, 13:32
#
GrugoriyHoland. Гриша ты что так переживаешь? уже оформил на укрпочте тысячу?
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
3 грудня 2024, 12:27
#
Вовина тысяча" - это попытка выявить уклонистов, заявила замглавы налогового комитета Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа).

«У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите родины. Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи — лучше, чем две», — рассуждает нардеп.

Вторая цель этой программы стоимостью 30 млрд гривен, по мнению Василевской-Смаглюк, пересчитать население Украины, оставшееся на подконтрольной территории.

Ранее эксперты предупреждали, что получение этой тысячи гривен откроет государству большой доступ к банковским данным человека.
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+30
Bookseller
Bookseller
3 грудня 2024, 12:52
#
Интересно, что они нового узнают об уклонистах, благодаря этой тысяче? 🥹 Все данные о человеке и так есть в Дие, у пограничников (если он конечно не переплыл Тису) и банках… Будут знать, что он ещё не умер?
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+15
Три літри
Три літри
3 грудня 2024, 13:04
#
Чергова маячня від слуг
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0
eljaaff
eljaaff
3 грудня 2024, 13:24
#
Реальная цифра гораздо больше чем миллион мужчин, но к этому «вовина тЫСяЧА» не имеет ни какого отношения- на самом деле это такая себе перепись всех ресурсов активов и пассивов, которые наруководила эта власть… Хотят иметь представление по возрастной палитре, гендерной, людей платящих налоги и людей получающих от государства (т.е. на содержании) и делается это для дальнейшего приведения в порядок «взаимоттношения» с кредиторами, мвф-ами, и пр… Потому что пользуются на сегодня цифрами довоенными, а они сильно не корректные, на это и указывают кредиторы + тень коррупции и разворовывания средств в купе с этим положением обрезают возможность диалога…
Выяснилось, что даже статистики по пересечению границы (уехавших)детей до 16 не велось, а тем более по гендерному отличию и всё это надо собирать…
Но так как рекламная компания этой тысячи провалена -то есть большая угроза не получить корректные данные, а больше работает даже антиреклама…
П.С. к полным данным по лицам -государство и так имело полный доступ (все эти «банковские тайны» и прочяя шелуха это для бумаги, корреспондентов, и иностранных физиономий… Как-то так…
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0
AENEF9953
AENEF9953
3 грудня 2024, 13:07
#
Мне Афоня тыщу должен, даже две.
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