З 4 грудня оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або через листоношу. Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.
«Тисячу Зеленського», яку оформили через «Укрпошту», можна буде витратити лише на пошті
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Як оформити
Водночас якщо оформити тисячу гривень в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.
Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.
Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де «немає онлайну» така можливість не передбачена.
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Спрямувати кошти можна на спільний фонд «Укрпошти» з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.
Так, «Укрпошта» забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців — пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.
Громадяни, які отримують соціальні виплати через «Укрпошту», автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в «Укрпошті» повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.
Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна лише протягом трьох візитів. Візит — це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.
В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).
Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.
Нагадаємо
Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».
Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:
- Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.
- Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.
- Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.
На що можна витратити гроші
Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.
Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.
Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»
- Зайдіть у застосунок «Дії»
- У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»
- Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»
- Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»
- Виберіть рахунок для виплати
- Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»
- Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.
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Коментарі - 9
…Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку…
А позже, когда начнутся первые выплаты, узнаем правду и дадим оценку и первоисточнику — «Экономическая правда» и журналистам, которые «тянули» эту новость и самому порталу «Минфин», который опубликовал эту новость.
Укрпочта давно и успешно принимает благотворительные взносы на ВСУ, оплату услуг ЖКХ и пополнение мобильных телефонов, что вполне достаточно, чтобы за один раз потратить тысячу гривен.
Справочно, в отопительный сезон месячная стоимость услуг ЖКХ обычно превышает одну тысячу гривен…
«У нас миллион мужчин где-то скрывается. Они не уехали за границу, они не люди с инвалидностью, они не забронированы. То есть это люди, которые условно, теоретически скрываются от исполнения своей конституционной обязанности по защите родины. Если, например, в семье есть двое мужчин, которые подлежат мобилизации, и две женщины, то на них это четыре тысячи гривен. И конечно стимулировать каким-то образом получить эти средства, можно только если сумма будет больше тысячи гривен, это будет три-четыре тысячи гривен на семью… Кто-то зарегистрируется из мужчин. Потому что четыре тысячи — лучше, чем две», — рассуждает нардеп.
Вторая цель этой программы стоимостью 30 млрд гривен, по мнению Василевской-Смаглюк, пересчитать население Украины, оставшееся на подконтрольной территории.
Ранее эксперты предупреждали, что получение этой тысячи гривен откроет государству большой доступ к банковским данным человека.
Выяснилось, что даже статистики по пересечению границы (уехавших)детей до 16 не велось, а тем более по гендерному отличию и всё это надо собирать…
Но так как рекламная компания этой тысячи провалена -то есть большая угроза не получить корректные данные, а больше работает даже антиреклама…
П.С. к полным данным по лицам -государство и так имело полный доступ (все эти «банковские тайны» и прочяя шелуха это для бумаги, корреспондентов, и иностранных физиономий… Как-то так…