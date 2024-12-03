«Тисячу Зеленського», яку оформили через «Укрпошту», можна буде витратити лише на пошті

З 4 грудня оформити «тисячу Зеленського» можна буде через «Укрпошту» — безпосередньо у відділенні або через листоношу. Про це йдеться у матеріалі Економічної правди.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як оформити

Водночас якщо оформити тисячу гривень в «Укрпошті», витратити її можна буде лише в межах послуг поштового оператора.

Тобто, кошти можна спрямувати на придбання українських товарів, які продаються у відділеннях, замовлення ліки, оплату комунальних послуг та мобільного зв’язку.

Крім цього, 1000 гривень від держави можна віддати на благодійність. Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у коментарі ЕП пояснив, що задонатити державну допомогу можна у міських відділеннях, натомість у селах, де «немає онлайну» така можливість не передбачена.

Читайте: «Тисяча Зеленського»: допомогу оформлену за кордоном доведеться повернути

Спрямувати кошти можна на спільний фонд «Укрпошти» з Київською школою економіки. Звідки донати потрапляють до ЗСУ, ГУР, притулків для тварин тощо.

Так, «Укрпошта» забезпечуватиме виплати за програмою для понад 2 млн українців — пенсіонерів та інвалідів 1 і 2 групи, які отримують свої соціальні виплати через поштового оператора.

Громадяни, які отримують соціальні виплати через «Укрпошту», автоматично долучаються до програми. Про зарахування 1000 грн на рахунок клієнта в «Укрпошті» повідомлять її працівники під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні.

Важливо: кошти не виплачують готівкою. І використати їх можна лише протягом трьох візитів. Візит — це одне обслуговування (спілкування) клієнта з листоношею або співробітником у відділенні.

В межах одного візиту можна здійснити декілька оплат тисячею (наприклад, поповнити мобільний рахунок та оплатити комунальні послуги).

Якщо не використати кошти за три візити, то залишок повернеться до державного бюджету.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», з 1 грудня, українці вже можуть подаватися на виплату 1 000 грн за програмою «Зимова єПідтримка».

Заявки на виплату прийматимуться упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року, а отримати її можна через:

Мобільний застосунок «Дія»: з 1 грудня 2024 року.

Укрпошту: з 4 грудня 2024 року.

Банки-партнери: з 10 грудня 2024 року.

На що можна витратити гроші

Кошти можна буде витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, квитки на транспорт та багато інших важливих речей і послуг.

Також гроші можна задонатити на ЗСУ або витратити на благодійність. Отримана сума не підлягає оподаткуванню.

Як податися на «Зимову єПідтримку» в «Дії»

Зайдіть у застосунок «Дії»

У «Сервісах» виберіть «Зимова єПідтримка»

Натисніть «Подати нову заяву» та «Розпочати»

Виберіть, для кого призначена виплата, і натисніть «Далі»

Виберіть рахунок для виплати

Підтвердьте, що ви перебуваєте в Україні, і натисніть «Надіслати»

Дочекайтеся виплату й розпоряджайтеся коштами.

Читайте також: Тисяча Зеленського: петиція про зміну програми набрала 25 тис