Гривня опустилась до мінімуму, вклади українців зросли: головне за вівторок

Національний банк України встановив на завтра, 27 листопада, офіційний курс гривні на рівні 41,5035 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

За жовтень вклади українців зросли майже на 6 мільярдів

Станом на 1 листопада 2024 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 331,6 млрд грн, що на 5,9 млрд грн більше за аналогічний показник на 1 жовтня.

Нацбанк пропонує запровадити в Україні миттєві платежі між банками

Національний банк пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті.

Біткоїн майже $100 тис.: чому «Мінфін» почав готуватися до альтсезону

Результати президентських виборів у США принесли на криптовалютний ринок хвилю позитиву. Біткоїн протягом листопада додав понад 40% і наближається до важливого психологічного рівня в $100 тис., XRP зріс на 200%, ADA — на 240%, зростали й інші менш відомі цифрові активи.