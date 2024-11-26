НБУ опустив гривню до нового мінімуму

Національний банк України встановив на завтра, 27 листопада, офіційний курс гривні на рівні 41,5035 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 6 копійок.

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Зазначимо, що це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 липня, коли курс національної валюти опускався до 41,4912 грн/$.

Нацбанк на 27 листопада встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,68 грн (на 26 листопада курс було встановлено на рівні 43,47 грн). Європейська валюта подорожчала на 21 копійку.

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