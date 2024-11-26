Національний банк пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
26 листопада 2024, 12:41
Нацбанк пропонує запровадити в Україні миттєві платежі між банками
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Чим зумовлено
Така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг», яким уносяться зміни до закону «Про платіжні послуги» та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.
Що пропонує НБУ
У зв’язку з цим Національний банк пропонує, зокрема:
- визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (далі — миттєвий переказ СЕП);
- унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;
- уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;
- визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.
Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:
Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 4 грудня 2024 року включно.
Джерело: Мінфін
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