Нацбанк пропонує запровадити в Україні миттєві платежі між банками

Національний банк пропонує оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті . Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Чим зумовлено

Така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада 2024 року закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій НБУ з державного регулювання ринків фінансових послуг», яким уносяться зміни до закону «Про платіжні послуги» та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.

Що пропонує НБУ

У зв’язку з цим Національний банк пропонує, зокрема:

визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (далі — миттєвий переказ СЕП);

унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;

уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;

визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 4 грудня 2024 року включно.