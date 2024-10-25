Частину колекції картин Медведчука оцінили майже у 4 мільйони

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало незалежну оцінку 136 арештованих картин екснаредепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Оцінку проводив переможець обраний Комісією з реалізації в арештованих активів — ПП «Тендер онлайн». Уся колекція була розділена на дві частини. 149 картин — мають культурну цінність та є дороговартісними, а 136 картин оцінено в майже 4 млн грн.

Найдорожчі роботи

Серед найдорожчих робіт:

392, 5 тис. грн — Композиція з човнами (автор невідомий);

374, 4 тис. грн — Полудень у Криму (автор — Вітіковський Лев);

349 тис. грн — Трійка (автор — Стойлов Костянтин);

284, 8 тис. грн — Коні (автор невідомий);

170,1 тис. грн — Акт або іспанка (автор — Сергій Резніченко);

170,1 тис. грн — Натюрморт зі стільцем (автор — Сергій Резніченко);

175,8 тис. грн — Дівчина з кавуном (автор — Сергій Резніченко);

107,3 тис. грн — Гірський пейзаж (автор — Михайло Сапатюк);

71,5 тис. грн — Кримський аромат (автор — Муравська Наталія);

60,7 тис. грн — Різдвяний день у Жденієві (Герц Юрій);

54, 2 тис. грн — Ведмедики у сосновому лісі (автор невідомий).

Однією з найдешевших картин є Портрет Медведчука (автор — Гарбар М) за 5,2 тис. грн.

Кожну картину з фото та відповідною оцінкою згодом можна буде побачити на «Прозорро. Продажі».

За висновком експертів Національного художнього музею України, ці картини не мають культурної та історичної цінності, відтак, можуть бути реалізовані на аукціоні.

Нацагентство планує кожну картину розбити на окремий лот.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що автомобіль Maybach (2003 року) Віктора Медведчука «пішов з молотка» за 1 829 009 грн. Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

АРМА продало в перший день аукціону 8 годинників Медведчука на майже 3,6 млн грн.

Раніше «Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.