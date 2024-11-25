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25 листопада 2024, 13:34

Долар здає позиції після нових призначень Трампа

Долар здає позиції у понеділок, оскільки інвестори припустили, що вибір міністра фінансів США заспокоїть ринок облігацій та призведе до зниження прибутковості, пише Reuters.

Долар здає позиції у понеділок, оскільки інвестори припустили, що вибір міністра фінансів США заспокоїть ринок облігацій та призведе до зниження прибутковості, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯка ситуація на ринкуПрибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,351% з 4,412% у п'ятницю, оскільки Трамп обрав на посаду голови Мінфіну засновника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента, якого ринок облігацій вітав як досвідченого фінансиста Уолт-стріт та фіскального консерватора.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Яка ситуація на ринку

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася до 4,351% з 4,412% у п'ятницю, оскільки Трамп обрав на посаду голови Мінфіну засновника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента, якого ринок облігацій вітав як досвідченого фінансиста Уолт-стріт та фіскального консерватора.

Проте Бессент також відкрито виступав за сильний долар і підтримував тарифи, що говорить про те, що будь-який відкат валюти може бути швидкоминучим.

«Бессент публічно вихваляв силу долара після звісток про перемогу Трампа на виборах, тому я визнаю, що мене дещо спантеличило припущення про те, що ослаблення долара пов'язане з його призначенням», — сказав Рей Етрілл, голова відділу валютних досліджень NAB.

Читайте: Інвестор Скотт Бессент може стати міністром фінансів США

«Він затятий фіскальний яструб, тож, можливо, це стосується справи, але в цьому питанні треба бачити, щоб вірити».

На посаду голови Управління та бюджету (OMB) Трамп висунув кандидатуру Рассела Уогта, а на посаду міністра праці — Лорі Чавес-Деремера.

Долар, ймовірно, потребував деякої консолідації, оскільки він зростає вже вісім тижнів поспіль, а багато технічних індикаторів сигналять про перекупленість.

Станом на 09:00 індекс USD торгувався зі зниженням на 0,55%, на рівні 106,97, досягнувши в п'ятницю дворічного піку 108,07. Долар упав на 0,32% щодо японської ієни до 154,25 і ще більше відійшов від недавнього піку 156,76.

Читайте: Команда Трампа розглядає любительку криптовалют на посаду нового глави SEC — CoinDesk

Євро виріс на 0,6% до $1,0480 і пішов від дворічного мінімуму п'ятниці $1,0332. Опір знаходиться на рівнях $1,0555 і $1,0610, а підтримка — на $1,0195 і здебільшого $1,0000.

У п'ятницю єдина валюта постраждала, оскільки європейські індекси ділової активності (PMI) виявили загальну слабкість.

На цьому тлі прибутковість європейських облігацій різко впала, збільшивши розрив із прибутковістю казначейських облігацій на користь долара. Ринки також оцінили ймовірність агресивнішого пом'якшення з боку Європейського центрального банку: ймовірність зниження ставки на пів пункту в грудні зросла до 59%.

Водночас ф'ючерсний ринок переглянув можливість зниження ставки ФРС на чверть пункту в грудні до 52% порівняно з 72% місяць тому.

Читайте: Мільярдер Говард Лутник може очолити міністерство торгівлі США

Тепер ринки передбачають 154 базові пункти пом'якшення ЄЦБ до кінця наступного року в порівнянні з 65 базовими пунктами від ФРС.

Тим часом біткоїн торгується практично без змін у понеділок, раніше зіткнувшись з невеликою фіксацією прибутку перед бар'єром $100 000. На момент написання матеріалу цифрова монета торгувалася на позначці $98 000.

З моменту виборів у США біткоїн подорожчав більш ніж на 40% на очікуваннях, що Трамп послабить регулювання криптовалюту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
25 листопада 2024, 13:55
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Аж так здає, що в парі з гривнею в щільну підійшов до піку :)
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