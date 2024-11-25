Інвестор Скотт Бессент може стати міністром фінансів США

Обраний президент США Дональд Трамп повідомив у п'ятницю, що висуне на посаду міністра фінансів у своїй адміністрації відомого інвестора Скотта Бессента. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Уолл-стріт уважно стежила за тим, кого обере Трамп, особливо з огляду на його плани перебудувати світову торгівлю за допомогою мит, а також продовжити і, можливо, розширити податкові пільги, запроваджені під час його першого президентського терміну.

Бессент, якому зараз 62 роки, зробив кар'єру у фінансовому секторі і раніше працював у мільярдера Джорджа Сороса. У 2015 році заснував хедж-фонд Key Square, через який приніс інвесторам прибуток у 13% багато в чому завдяки вірному передбаченню про вихід референдуму про вихід Британії з ЄС та відповідні ставки на падіння фунта.

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В особі Бессента на чолі Мінфіну Уолл-стріт отримає прихильника податкової реформи та дерегулювання.

На думку деяких стратегів, його призначення принесе полегшення ринкам та може знизити ймовірність запровадження жорстких тарифів.

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