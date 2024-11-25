Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) цього тижня реалізувало арештованих активів на загальну суму 10,1 млн грн. Про це повідомила пресслужба агенства.
АРМА залучило 10 мільйонів гривень на аукціонах з продажу арештованого майна
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Деталі
«Протягом тижня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно реалізувало арештовану продукцію через платформу Prozorro.Продажі. Загальна сума реалізації склала понад 10 млн гривень, включаючи митні платежі», — йдеться в повідомленні.
Серед реалізованих активів:
- алкогольна продукція на суму 5,7 млн грн
- генератори на 1,5 млн грн
- деревина на 1,2 млн грн
- змішана партія товарів (ліхтарики, газові горілки та обігрівачі) на 914 тис. грн.
Також агентству вдалося продати 63 картини з колекції Віктора Медведчука на загальну суму 788 тис. грн.
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Зазначається, що всі кошти від продажу активів підуть до державного бюджету України.
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Нагадаємо
Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.
«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.
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