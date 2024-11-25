АРМА залучило 10 мільйонів гривень на аукціонах з продажу арештованого майна

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) цього тижня реалізувало арештованих активів на загальну суму 10,1 млн грн. Про це повідомила пресслужба агенства.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Протягом тижня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) успішно реалізувало арештовану продукцію через платформу Prozorro.Продажі. Загальна сума реалізації склала понад 10 млн гривень, включаючи митні платежі», — йдеться в повідомленні.

Серед реалізованих активів:

алкогольна продукція на суму 5,7 млн грн

генератори на 1,5 млн грн

деревина на 1,2 млн грн

змішана партія товарів (ліхтарики, газові горілки та обігрівачі) на 914 тис. грн.

Також агентству вдалося продати 63 картини з колекції Віктора Медведчука на загальну суму 788 тис. грн.

Читайте: «Faberge» Медведчука: АРМА готує продаж ювелірних виробів та антикваріату

Зазначається, що всі кошти від продажу активів підуть до державного бюджету України.

Читайте: Останній годинник з колекції Медведчука пішов з молотка за 285 тисяч

Нагадаємо

Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.

«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.