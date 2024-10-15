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15 жовтня 2024, 8:47

Останній годинник з колекції Медведчука пішов з молотка за 285 тисяч

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало через аукціон на «Prozorro.Продажі» останній наручний годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало через аукціон на «Prozorro.
Фото: prozorro.sale

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Деталі

Аукціон 14 жовтня відбувся на зниження ціни. За стартової вартості лота понад 461 231 грн його продали за 285 000 грн.

Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому наявні сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).

Фото: prozorro.sale

Читайте: АРМА продало в перший день аукціону 8 годинників Медведчука на майже 3,6 мільйона

Нагадаємо

Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.

«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 жовтня 2024, 8:57
#
И что?
А что с гардеробом этого гражданина?
Дожились!
Теперь в стране в новостных изданиях обсуждают факт продажи часов?
Расскажите лучше, куда делся «золотой» батон и те поддоны американских денег о которых писали еще в 2014 году. (или кто все это присвоил)
+
0
potator
potator
15 жовтня 2024, 9:42
#
Все сеня на забор потратил
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