Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало через аукціон на «Prozorro.Продажі» останній наручний годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.
15 жовтня 2024, 8:47
Останній годинник з колекції Медведчука пішов з молотка за 285 тисяч
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Деталі
Аукціон 14 жовтня відбувся на зниження ціни. За стартової вартості лота понад 461 231 грн його продали за 285 000 грн.
Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому наявні сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).
Фото: prozorro.sale
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Нагадаємо
Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.
«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
А что с гардеробом этого гражданина?
Дожились!
Теперь в стране в новостных изданиях обсуждают факт продажи часов?
Расскажите лучше, куда делся «золотой» батон и те поддоны американских денег о которых писали еще в 2014 году. (или кто все это присвоил)