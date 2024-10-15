Останній годинник з колекції Медведчука пішов з молотка за 285 тисяч

Національне агентство з розшуку та управління активами (АРМА) реалізувало через аукціон на «Prozorro.Продажі» останній наручний годинник з арештованої колекції екснардепа Віктора Медведчука. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

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Деталі

Аукціон 14 жовтня відбувся на зниження ціни. За стартової вартості лота понад 461 231 грн його продали за 285 000 грн.

Це наручний годинник Dolce & Gabbana у корпусі круглої форми з металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому наявні сліди носіння (потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі).

Фото: prozorro.sale

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Нагадаємо

Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.

«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.