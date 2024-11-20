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20 листопада 2024, 10:00

«Faberge» Медведчука: АРМА готує продаж ювелірних виробів та антикваріату

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з визначення реалізатора ювелірних виробів та антикваріату, вилученого у колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це написала в телеграм-каналі очільниця агенства Олена Дума.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з визначення реалізатора ювелірних виробів та антикваріату, вилученого у колишнього народного депутата Віктора Медведчука.
Фото: АРМА

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Faberge» Медведчука

Серед виставленого майна на реалізацію більша частина — вироби таких іменитих ювелірних будинків як «Faberge» та «Cartier».

Зокрема, реалізовуватимуться майно, вилучене під час обшуків у «Ведмежій діброві»:

  • Коштовні прикраси від світових ювелірних брендів.
  • Ікони та інші культові предмети.
  • Годинники, які символічно рахуватимуть час до перемоги.
  • Монети, що представляють історичну цінність.
  • Статуетки та інші антикварні вироби.

Читайте: АРМА виставило на реалізацію Maybach та колекційні годинники Медведчука

Після обрання організатора торгів, ним буде проведено незалежну оцінку активу, після чого все це майно буде виставлено на аукціон на Прозорро.Продажі.

Кінцевий строк подачі документів для участі у конкурсі — 5 грудня 2024 року 16:00.

Читайте: Останній годинник з колекції Медведчука пішов з молотка за 285 тисяч

Нагадаємо

Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.

«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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