«Faberge» Медведчука: АРМА готує продаж ювелірних виробів та антикваріату

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс з визначення реалізатора ювелірних виробів та антикваріату, вилученого у колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це написала в телеграм-каналі очільниця агенства Олена Дума.

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«Faberge» Медведчука

Серед виставленого майна на реалізацію більша частина — вироби таких іменитих ювелірних будинків як «Faberge» та «Cartier».

Зокрема, реалізовуватимуться майно, вилучене під час обшуків у «Ведмежій діброві»:

Коштовні прикраси від світових ювелірних брендів.

Ікони та інші культові предмети.

Годинники, які символічно рахуватимуть час до перемоги.

Монети, що представляють історичну цінність.

Статуетки та інші антикварні вироби.

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Після обрання організатора торгів, ним буде проведено незалежну оцінку активу, після чого все це майно буде виставлено на аукціон на Прозорро.Продажі.

Кінцевий строк подачі документів для участі у конкурсі — 5 грудня 2024 року 16:00.

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Нагадаємо

Найдорожчим лотом з усіх годинників Медведчука став годинник марки «Patek Philippe», який було реалізовано за 1 271 503 грн.

«Мінфін» публікував фото найдорожчих годинників Медведчука, виставлених на продаж.