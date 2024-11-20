НБУ змінює валютні обмеження, МВФ покращив прогноз зростання ВВП України: головне за середу

Для мінімізації ризиків обходження діючих валютних обмежень Національний банк з 20 листопада 2024 року встановлює заборону на використання валютних кредитів для придбання цінних паперів, номінованих в іноземній валюті.

Нацбанк розглядає нове пом'якшення валютних обмежень та опитує фінансистів

Національний банк працює над новою порцією пом'якшення валютних обмежень. Зараз регулятор розглядає можливість виведення капіталів для бізнесу.

МВФ покращив прогноз зростання ВВП України

Міжнародний валютний фонд несуттєво покращив прогноз зростання реального ВВП України до 4% у 2024 році, а також до 2,5−3,5% у наступному.

Українці активно перевкладаються у валютні депозити: скільки на них можна заробити у великих банках