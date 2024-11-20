Українці активно перевкладаються у валютні депозити: скільки на них можна заробити у великих банках

Великі банки призупили перегляд депозитних ставок. За останні два тижні з 28 учасників нашого депозитного огляду дохідність вкладів для приватних клієнтів змінили лише дві фінустанови. Які відсотки можна зараз отримати у банках із депозитними портфелями фізосіб від 2 млрд грн — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Українці — бізнес та фізособи — за даними НБУ, принесли до українських банків у жовтні 36,07 млрд грн. Причому рекордсменом тут став бізнес: у нацвалюті депозити юросіб зросли на 3,8% - до 963,46 млрд грн. Водночас населення поклало в банки у гривні лише 1,94 млрд грн (+0,3% м/м) і загалом тримало в нацвалюті 767,62 млрд грн.

У ВКВ ситуація була кардинально іншою. За корпоративними клієнтами статистика НБУ показала відтоки: у гривневому еквіваленті бізнес забрав валюти з банків 6,6 млрд грн, або 1,6% від показників вересня. Фізособи ж продовжили перевкладатися в депозити у валюті, поклавши в українські банки 5,46 млрд грн (+1,4% м/м).

Перевкладення фізосіб своїх грошей із гривневих на валютні депозити особливо помітне за підсумками третього кварталу. Строкові депозити приватних вкладників у гривні зросли на 0,4% за квартал, а у валюті - на 0,6%.

«Завдяки швидшому зростанню залишків на поточних рахунках, частка строкових коштів у гривні надалі знизилася на 0,3 в.п. — до 34,3%. Рівень доларизації вкладів клієнтів зріс на 0,5 в.п. — до 33,1%, найбільше внаслідок послаблення курсу гривні», — зазначив НБУ.

При цьому загалом обсяги гривневих коштів населення, за даними НБУ, зросли на 1,2% кв/кв, тоді як в інвалюті зростання становило 2,3%, «найбільше внаслідок ослаблення курсу гривні».

Свій внесок в такі настрої українців вносять зростаюча інфляція і валютні коливання. Нацбанк і надалі дозволятиме гривні повільно девальвувати. У бюджеті-2025, нагадаємо, рівень інфляції закладено на рівні 9,5%, а курс — на рівні 45 грн/дол.

Що кажуть банкіри

Фінансисти поки що не підтверджують те, що офіційно констатував НБУ — зростання доларових вкладів населення. В Ощадбанку повідомили, що «частка вкладів у інвалюті за фізособами банку за третій квартал 2024 року, порівнюючи з 2 кварталом 2024 року та 3 кварталом 2023 року, залишилась без змін». Показники частки у портфелі в нацвалюті та у ВКВ у жовтні, порівнюючи з вереснем, теж не змінилися.

Частка вкладів у іноземній валюті за третій квартал не змінилася й в Радабанку, залишившись в межах 24−26%, розповів начальник управління продуктів роздрібного та приватного бізнесів Радабанку Дмитро Лаврушин. В жовтні, навпаки, пришвидшився притік коштів у гривні: гривневий портфель збільшився на 10%. Таке зростання банкір пояснив стартом акційного депозиту, про що ми писали раніше.

Ще в одному банку взагалі кажуть про зниження частки валютних вкладів.

«МТБ Банк має історично достатньо значну частку вкладів у ВКВ щодо вкладів фізичних осіб. Це обумовлено тим, що банк обслуговує значну кількість клієнтів — моряків та членів їх сімей.

Втім, така частка має у банку стійку тенденцію до зниження від 65,9% станом на 1.10.2023 р. до 61,0 % станом на 1.07.2024 р., та до 59,8% станом на 1.10.2024″, — каже заступник голови правління МТБ Банку Геннадій Тищенко. Він також додає, що в жовтні вклади фізосіб у банку зменшились на 0,8%: «у повалютному розрізі тенденція за гривнею була мінус 1%, за валютою — мінус 0,8%», — уточнив Тищенко.

Про збільшення валютних вкладів населення кажуть в Глобусі, Укрсиббанку та Правексі.

Так, «у 3 кварталі частка депозитів фізосіб у ВКВ склала 9,8%, дана частка зросла на 0,28%, порівнюючи з 2 кварталом 2024 року» — каже директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв. В жовтні ж, каже він, валютний портфель банку загалом зменшився на 1,98%, частка валютних вкладів у загальному портфелі фізосіб зменшилася до 9,71%.

За словами начальника управління казначейських операцій та менеджменту активів та пасивів Укрсиббанку Руслана Левчина, «частка вкладів у інвалюті за фізособами за 3 квартал 2024 року, порівнюючи з 2 кварталом 2024 року, збільшилась на 2,7 в.п., а порівнюючи з 3 кварталом 2023 р., — на 5,4 в.п.». Зростали валютні вклади й у жовтні: у ВКВ вони збільшились на 1,0 в.п., а у гривні — на 0,1 в.п.

На 4%, за даними начальника відділу роботи з фізичними особами Головного управління бізнесу Правекс Банку Олега Зайця, зросли в третьому кварталі валютні депозити, у гривні ж приріст склав більше — 7%.

«Водночас ставки за депозитами у гривні ми не змінювали та пропонуємо до 13,5%, що також є наразі найкращою пропозицією серед банків із іноземним капіталом», — каже Олег Заяць та додає, що ставки банк змінювати наразі не планує.

Інші банки, які надали нам відповіді, також підвищувати ставки поки що не планують. Можливості щодо підвищення дохідності гривневих вкладів Дмитро Замотаєв називає «дуже обмеженими», але додає, що банк готовий швидко корегувати ставки «у разі зміни ринкової кон'юнктури».

Дехто з фінустанов «компенсуватиме» відсутність планів щодо підвищення ставок проведенням акцій. Наразі підвищені акційні відсотки, крім Радабанку, можна також отримати в Правекс Банку — акція у цій фінустанові триватиме до 30 листопада. Акції та інші заохочувальні заходи планують й в МТБ Банку.

Як банки змінювали ставки

Змін за вкладами у доларі та євро жоден із великих банків цього разу не проводив. У гривні дві фінустанови корегували ставки.

ОТП Банк на 0,2 в.п. зменшив дохідність 3-місячних вкладів у гривні і тепер платить за ними 9,29% річних. Інші ставки залишились без змін.

Райффайзен Банк знизив ставки за всіма вкладами у лінійці строкових вкладів відразу на 2 в.п. Після змін дохідність вкладів на 6 місяців і 1 рік сягає 6,5% річних, на 3 місяці — опустилась до 5,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.11.2024−18.11.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.11.2024−18.11.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.11.2024−18.11.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.