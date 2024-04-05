АРМА виставило на реалізацію Maybach та колекційні годинники Медведчука

Національне агентство України з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників колишнього нардепа Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресслужба АРМА.

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Строк прийняття документів для участі у конкурсі триває до 19 квітня 2024 року. Документи подаються відповідно до порядку відбору на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів.

25 квітня на засіданні Комісії з питань проведення конкурсного відбору юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів буде визначений переможець.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна проводяться виключно на «Prozzoro.Продажі».

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що АРМА торік виявило в Україні активів на 100 млрд грн і стільки ж — за кордоном.