В Україні ухвалили бюджет-2025, МВФ виділяє ще $1,1 мільярда траншу: головне за вівторок

19 жовтня Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік — 257 голосів «за»". Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Плюс дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту № 11416-д).

План стійкості від Зеленського: що передбачає

19 листопада президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План внутрішньої стійкості України.

Місія МВФ узгодила виділення Україні ще $1,1 мільярда траншу — Шмигаль

Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд Програми в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

1000 днів повномасштабної війни: Обсяг інвестицій фізосіб в ОВДП зріс у 2,8 рази

Загалом за 1000 днів повномасштабного вторгнення через випуск ОВДП до державного бюджету залучено 1,36 трлн грн ($36,8 млрд) в еквіваленті. За цей період інтерес громадян до держоблігацій значно зріс. Інвестиції від фізичних осіб збільшились у 2,8 рази — з 25,5 млрд грн в обігу на 24 лютого 2022 року до 72,61 млрд грн на 19 листопада 2024 року.