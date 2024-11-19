19 жовтня Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік — 257 голосів «за»". Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Верховна Рада схвалила в цілому проєкт Бюджету-2025
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Що відомо
«Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Плюс дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту № 11416-д)», — написав Железняк.
За його словами, Україна ще очікує у наступному році зовнішнє фінансування $38,4 млрд.
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«Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ…як і підписання податкового закону», — прокоментував Железняк.
Він зазначив, що два головні недоліки проєкту:
- це знову 1,5 млрд грн на марафон;
- гроші на популізм кешбек/1000 грн.
Як писав «Мінфін», очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа уточнила, що комітет запропонував змінити:
- $2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме — закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
- залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;
- дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);
- +128 млн «Укрзалізниці» на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично — залізничного полотна). Співфінансування — обов’язкова умова надання європейських коштів;
- +277,1 млн грн Національній академії наук, зокрема на дослідження у військовій сфері;
- виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
- виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).
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