Верховна Рада схвалила в цілому проєкт Бюджету-2025

19 жовтня Верховна Рада в цілому ухвалила проєкт держбюджету на 2025 рік — 257 голосів «за»". Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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Що відомо

«Рекордні видатки на рівні 3,94 трлн грн. З них видатки на оборону становлять 2,22 трлн грн. Плюс дохід 2,3 трлн грн (сюди 141 млрд грн від податкового законопроєкту № 11416-д)», — написав Железняк.

За його словами, Україна ще очікує у наступному році зовнішнє фінансування $38,4 млрд.

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«Голосування бюджету в схвалених параметрах було prior action по МВФ…як і підписання податкового закону», — прокоментував Железняк.

Він зазначив, що два головні недоліки проєкту:

це знову 1,5 млрд грн на марафон;

гроші на популізм кешбек/1000 грн.

Як писав «Мінфін», очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа уточнила, що комітет запропонував змінити: