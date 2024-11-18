Уповільнення зростання ВВП, прибутки банків: головне за понеділок

Економіка України зросла на 4,2% за підсумками 10 місяців 2024 року, у жовтні зростання сповільнилося до 1,3% в порівнянні з 3,8% у вересні. Драйверами зростання залишаються транспортна й будівельна галузі, а також переробна промисловість.

За дев'ять місяців банки отримали прибуток 117,63 млрд грн. Топ-10 найприбутковіших банків

117,63 млрд грн прибутку отримали 62 українських банків після сплати податків за 9 місяців 2024 року, за даними НБУ. Це на 7% більше, аніж торік. Приват продовжує лідирувати за заробітками — 41% від сукупного прибутку банків.

Бюджетний комітет схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік.

НБУ офіційно підтвердив використання українськими банками російського ПЗ та вказав на ризики

Національний банк зажадав від підопічних протягом 21 дня прозвітувати про вирішення проблеми з використанням програмного забезпечення російського та білоруського походження. Про це йдеться у телеграмі НБУ № 57−0008/86444.