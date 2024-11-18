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18 листопада 2024, 16:22

НБУ офіційно підтвердив використання українськими банками російського ПЗ та вказав на ризики

Національний банк зажадав від підопічних протягом 21 дня прозвітувати про вирішення проблеми з використанням програмного забезпечення російського та білоруського походження. Про це йдеться у телеграмі НБУ № 57−0008/86444.

Національний банк зажадав від підопічних протягом 21 дня прозвітувати про вирішення проблеми з використанням програмного забезпечення російського та білоруського походження.

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Що відомо

У документі наголошується, що таке ПЗ «може нести суттєві ризики», про які регулятор говорив і раніше.

Звіт потрібний за двома пунктами:

• як банк виконує план заходів щодо мінімізації пов'язаних з використанням російського програмного забезпечення кіберризиків (свої плани фінустанови раніше надали НБУ);

• поточний стан залежності банку від російського чи білоруського походження.

«Додатково повідомляємо, що Національний банк протягом 2023−2024 років виконував комплексну роботу, спрямовану на реалізацію стратегічного заходу «нульова толерантність до російського та білоруського програмного забезпечення на фінансовому ринку», — йдеться у листі № 57−0008/86444.

До цього в банківській системі неофіційно підтверджували використання програмного забезпечення країни-агресора, у тому числі в держбанках. Хоча й визнавали ризики зі зломами наших банків та атаками хакерів, які спостерігалися неодноразово.

Іноді вони виливались у збої у роботі інтернет-банкінгів та мобільних додатків, через які українці тимчасово не могли здійснювати потрібні платежі.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
Я_ __
Я_ __
18 листопада 2024, 16:27
#
«НБУ офіційно підтвердив використання українськими банками російського ПЗ та вказав на ризики»

На дворі був майже третій рік повномасштабної війни, сутеніло.
+
0
Riojas
Riojas
18 листопада 2024, 16:54
#
Так, а нацбанк разработал за три года украинские аналоги или сертифицировал существующие? Или он только указал на недостатки и повелел отчитаться?
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0
KValera
KValera
18 листопада 2024, 16:58
#
Создадут левую фирму которая заменит лейбы и будут дальше пользоваться.
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