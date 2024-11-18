Бюджетний комітет схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив в телеграм-каналі.

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Що відомо

«Далі засідання Ради на цьому тижні, де має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон», — зазначив він.

За словами нардепа, під час комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.

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Що змінили в проєкті

Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа уточнила, що комітет запропонував змінити: