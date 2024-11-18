Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив до другого читання проєкт Державного бюджету на 2025 рік. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив в телеграм-каналі.
Бюджетний комітет схвалив проєкт держбюджету на 2025 рік до другого читання
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Що відомо
«Далі засідання Ради на цьому тижні, де має відбутися фінальне голосування в другому та цілому за закон», — зазначив він.
За словами нардепа, під час комітету було підтримано лише дві правки: не переводити лікарні на казначейське обслуговування та вилучити норму про можливість партіям класти кошти на ОВДП.
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Що змінили в проєкті
Очільниця бюджетного комітету Роксолана Підласа уточнила, що комітет запропонував змінити:
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$2 млрд (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до державного бюджету від Великої Британії суто на покриття військових видатків, а саме — закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони;
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залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (тобто, загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, відповідно, скасувати субвенцію обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн;
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дозволити прифронтовим громадам не перераховувати реверс до державного бюджету (загалом 593 млн грн);
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+128 млн «Укрзалізниці» на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури, (фактично — залізничного полотна). Співфінансування — обов’язкова умова надання європейських коштів;
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+277,1 млн грн Національній академії наук, зокрема на дослідження у військовій сфері;
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виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету);
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виключили зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).
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