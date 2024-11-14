Головне за четвер: Виділення 4 млрд євро, облігації України підскочили в ціні та що буде з курсом

Населення знову запанікувало щодо перспектив гривні. Це виражається не лише у рекордних покупках валюти, а й у масовому перегляді громадянами своїх гривневих вкладень — від депозитів до ОВДП. Але чи справді покупка ВКВ зараз виправдана у всіх випадках і чи варто виходити з гривневих інструментів остаточно, розберемо докладніше.

Єврокомісія погодила виділення Україні 4 мільярдів євро в межах Ukraine Facility

Сьогодні, 14 листопада, Європейська комісія надала позитивну оцінку індикаторам, які Україна виконала у межах Плану України для Ukraine Facility передбачених для третього кварталу 2024 року.

Облігації України підскочили в ціні: Інвестори очікують, що Трамп зупинить війну

Суверенні облігації України, деноміновані в доларах, зросли на 12% за останній місяць в очікуванні, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню та підвищить здатність України виплачувати кредиторам.

Що буде з курсом долара. Прогнозуємо вплив Трампа на валютні ринки (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:

Вплив Трампа на валютні ринки

Торгові війни при Трампі

Як вплинуть податкові ініціативи Трампа на Україну

Курс долара на кінець 2024 року-початок 2025

Прогноз курсу долара та євро на період з 14 по 20 листопада

Ефект Трампа: як «Мінфін» змінив свій портфель акцій у день виборів

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року додала оптимізму фінансовим ринкам США. S&P 500 за тиждень додав більше 5%, RUSSEL 2000 — 9 %, DOW JONES — 4,7%. Але вплив на агресивний портфель акцій «Мінфіну» не був таким однозначним. Розповідаємо як ефект Трампа вплинув на наші інвестиційні рішення.