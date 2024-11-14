Облігації України підскочили в ціні: Інвестори очікують, що Трамп зупинить війну

Суверенні облігації України, деноміновані в доларах, зросли на 12% за останній місяць в очікуванні, що переобрання Дональда Трампа призведе до припинення вогню та підвищить здатність України виплачувати кредиторам. Про це повідомляє Financial Times.

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Трамп заявив, що завершить війну в Україні «протягом одного дня» після повернення до Білого дому, хоча він не надав конкретних відомостей про те, як це буде досягнуто.

Облігації України з терміном погашення у 2036 році зросли з 44 до 49 центів за долар протягом минулого місяця. Так звані «ВВП-варранти» — боргові цінні папери, випущені в межах попередньої реструктуризації боргу, що принесуть прибуток при поверненні країни до зростання — зросли ще більш різко.

Облігації Укренерго зросли більш ніж на 160% цього року до 67 центів за долар, попри нові російські атаки на інфраструктуру.

Зростання облігацій відбулося трохи більше ніж через два місяці після того, як Київ завершив реструктуризацію боргу на суму понад $20 млрд в рамках однієї з найшвидших і найбільших процедур державного боргу в сучасній історії.

Інвестори облігацій роблять ставку на те, що Україна буде готова прийняти мирну угоду, яка передбачає остаточну відмову від території, яку вона втратила під час війни, і що економіка країни швидко відновиться в наступні роки.

«Основна частина торгівлі справді базується на припущенні про закінчення війни або принаймні на можливості, що Трамп зможе сприяти початку переговорів», — сказав Тіс Лоу, керівник портфеля компанії Ninety One, яка володіє деякими українськими облігаціями.

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