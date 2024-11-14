У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про:
14 листопада 2024, 15:02
Що буде з курсом долара. Прогнозуємо вплив Трампа на валютні ринки (відео)
- Вплив Трампа на валютні ринки
- Торгові війни при Трампі
- Як вплинуть податкові ініціативи Трампа на Україну
- Курс долара на кінець 2024 року-початок 2025
- Прогноз курсу долара та євро на період з 14 по 20 листопада
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 25 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі