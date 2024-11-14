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14 листопада 2024, 17:02

Глобальний криптовалютний ринок перевищив $3 трильйони

Вартість глобального ринку криптовалют перевищила $3 трлн, оскільки обрання Дональда Трампа президентом США стимулювало очікування на більш дружнє регулювання ринку з боку США, що могло б започаткувати новий бум у всіх сегментах цього класу активів. Про це повідомляє Reuters.

Вартість глобального ринку криптовалют перевищила $3 трлн, оскільки обрання Дональда Трампа президентом США стимулювало очікування на більш дружнє регулювання ринку з боку США, що могло б започаткувати новий бум у всіх сегментах цього класу активів.
Фото: pixabay.com

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Загальна ринкова вартість криптовалют досягла майже $3,2 трлн вранці 14 листопада в Азії, згідно з даними CoinGecko.

Це перевищує максимальні показники 2021 року, коли стимулювання економіки в умовах пандемії сприяло спекулятивним інвестиціям.

Біткоїн домінує на ринку, і досягнення рекордної ринкової вартості збіглося з підвищенням ціни активу до рекордних $93 480.

«Зазвичай ринок працює так: спочатку проривається біткоїн, а потім за ним ідуть інші альткоїни. Відбувається поступова ротація капіталу… і ми можемо очікувати подальшого зростання загальної капіталізації», — зазначив Метью Дібб, головний інвестиційний директор Astronaut Capital.

Перемога Трампа, а також кількох прихильних до криптовалют законодавців у Конгресі, викликала хвилю оптимізму, оскільки, ймовірно, зменшила частину невизначеності щодо регулювання в США.

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Біткоїн подвоїв свою вартість цього року і зріс на 30% з моменту виборів у США 5 листопада до $90 000. Ethereum подорожчав приблизно на 33% з моменту виборів до $3 220.

Нинішній підйом криптовалют може тривати далі.

«Ентузіасти біткоїнів відомі своїми сміливими прогнозами, але досягнення $100 000 до кінця року здається можливим», — сказав Карл Сзантир, засновник і керуючий партнер Blockstone Capital.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Dogecoin, який підтримує мільярдер і союзник Трампа Ілон Маск, зріс за тиждень на майже 150%, а біткоїн обійшов срібло за капіталізацією.

У звіті інвестиційного банку Standard Chartered стверджується, що капіталізація крипторинку може зрости до $10 трлн до 2026 року за адміністрації Дональда Трампа.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
14 листопада 2024, 17:30
#
Більше 60% у біткоїна…
+
0
Kolya12377
Kolya12377
14 листопада 2024, 19:20
#
Хайп пустого места продолжается. В т.ч. и здесь.
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