Глобальний криптовалютний ринок перевищив $3 трильйони

Вартість глобального ринку криптовалют перевищила $3 трлн, оскільки обрання Дональда Трампа президентом США стимулювало очікування на більш дружнє регулювання ринку з боку США, що могло б започаткувати новий бум у всіх сегментах цього класу активів. Про це повідомляє Reuters.

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Загальна ринкова вартість криптовалют досягла майже $3,2 трлн вранці 14 листопада в Азії, згідно з даними CoinGecko.

Це перевищує максимальні показники 2021 року, коли стимулювання економіки в умовах пандемії сприяло спекулятивним інвестиціям.

Біткоїн домінує на ринку, і досягнення рекордної ринкової вартості збіглося з підвищенням ціни активу до рекордних $93 480.

«Зазвичай ринок працює так: спочатку проривається біткоїн, а потім за ним ідуть інші альткоїни. Відбувається поступова ротація капіталу… і ми можемо очікувати подальшого зростання загальної капіталізації», — зазначив Метью Дібб, головний інвестиційний директор Astronaut Capital.

Перемога Трампа, а також кількох прихильних до криптовалют законодавців у Конгресі, викликала хвилю оптимізму, оскільки, ймовірно, зменшила частину невизначеності щодо регулювання в США.

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Біткоїн подвоїв свою вартість цього року і зріс на 30% з моменту виборів у США 5 листопада до $90 000. Ethereum подорожчав приблизно на 33% з моменту виборів до $3 220.

Нинішній підйом криптовалют може тривати далі.

«Ентузіасти біткоїнів відомі своїми сміливими прогнозами, але досягнення $100 000 до кінця року здається можливим», — сказав Карл Сзантир, засновник і керуючий партнер Blockstone Capital.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Dogecoin, який підтримує мільярдер і союзник Трампа Ілон Маск, зріс за тиждень на майже 150%, а біткоїн обійшов срібло за капіталізацією.

У звіті інвестиційного банку Standard Chartered стверджується, що капіталізація крипторинку може зрости до $10 трлн до 2026 року за адміністрації Дональда Трампа.