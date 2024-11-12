Капіталізація крипторинку може зрости до $10 трлн до 2026 року за адміністрації Дональда Трампа, стверджується у звіті інвестиційного банку Standard Chartered, з яким ознайомився CoinDesk.

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Як зміниться ринок

Перемога республіканців є найкращим результатом для сектору цифрових активів і може призвести до регулятивних та інших позитивних змін, йдеться у документі.

«Перемога республіканців дозволить новому уряду проводити позитивну політику в секторі цифрових активів, що може призвести до збільшення загальної капіталізації крипторинку до $10 трлн до кінця 2026 року», — заявив Standard Chartered.

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Банк також повідомив, що бачить низку сприятливих факторів для крипторинків на початку роботи нової адміністрації, включаючи зміни в законодавстві та зміну позицій у Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), які можуть призвести до більш м'якого ставлення до цифрових активів.

На думку фінансової організації, ці позитивні зміни можуть призвести до того, що загальна капіталізація крипторинку зросте вчетверо — з 2,5 трлн доларів наразі до 10 трлн доларів до кінця 2026 року.

«Хвиля, що росте, повинна підняти всі цифрові активи; ті, хто найбільше схильний до ризику, отримають найбільшу вигоду», — написав Джефф Кендрік, голова відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered.

Нова адміністрація також може розглянути можливість формування резерву біткоїнів, але це розглядається як «малоймовірна, але значуща подія», йдеться у звіті.

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Прогноз банку щодо курсу криптовалют

Банк підтвердив свою мету на кінець 2025 року в розмірі близько $200 000 за біткоїн (BTC) і $10 000 за ефір (ETH) і заявив, що очікує, що solana (SOL) перевершить дві найбільші криптовалюти.

«Ми вважаємо, що настало криптоліто», — написав Кендрік.