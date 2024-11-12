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12 листопада 2024, 13:11

Капіталізація крипторинку може зрости до $10 трлн до 2026 року

Капіталізація крипторинку може зрости до $10 трлн до 2026 року за адміністрації Дональда Трампа, стверджується у звіті інвестиційного банку Standard Chartered, з яким ознайомився CoinDesk.

Капіталізація крипторинку може зрости до $10 трлн до 2026 року за адміністрації Дональда Трампа, стверджується у звіті інвестиційного банку Standard Chartered, з яким ознайомився CoinDesk.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк зміниться ринокПеремога республіканців є найкращим результатом для сектору цифрових активів і може призвести до регулятивних та інших позитивних змін, йдеться у документі.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як зміниться ринок

Перемога республіканців є найкращим результатом для сектору цифрових активів і може призвести до регулятивних та інших позитивних змін, йдеться у документі.

«Перемога республіканців дозволить новому уряду проводити позитивну політику в секторі цифрових активів, що може призвести до збільшення загальної капіталізації крипторинку до $10 трлн до кінця 2026 року», — заявив Standard Chartered.

Читайте: Регулювання крипторинку: які зміни чекають на інвесторів в Україні

Банк також повідомив, що бачить низку сприятливих факторів для крипторинків на початку роботи нової адміністрації, включаючи зміни в законодавстві та зміну позицій у Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), які можуть призвести до більш м'якого ставлення до цифрових активів.

На думку фінансової організації, ці позитивні зміни можуть призвести до того, що загальна капіталізація крипторинку зросте вчетверо — з 2,5 трлн доларів наразі до 10 трлн доларів до кінця 2026 року.

«Хвиля, що росте, повинна підняти всі цифрові активи; ті, хто найбільше схильний до ризику, отримають найбільшу вигоду», — написав Джефф Кендрік, голова відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered.

Нова адміністрація також може розглянути можливість формування резерву біткоїнів, але це розглядається як «малоймовірна, але значуща подія», йдеться у звіті.

Читайте: Після відкриття фондового ринку в США, біткоїн злетів до нової вершини

Прогноз банку щодо курсу криптовалют

Банк підтвердив свою мету на кінець 2025 року в розмірі близько $200 000 за біткоїн (BTC) і $10 000 за ефір (ETH) і заявив, що очікує, що solana (SOL) перевершить дві найбільші криптовалюти.

«Ми вважаємо, що настало криптоліто», — написав Кендрік.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Daos
Daos
12 листопада 2024, 13:48
#
Да будет так!
+
0
gucci
gucci
12 листопада 2024, 14:47
#
Жулік жуліка жуліт
+
0
Kanarej
Kanarej
12 листопада 2024, 14:51
#
«Ми вважаємо, що настало криптоліто»… а криптовесни не буде? :)
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