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12 листопада 2024, 12:13

Біткоїн досяг $89 000 і обійшов срібло за капіталізацією, Dogecoin за тиждень зріс на 150%: що нового

Ціна біткоїна досягла $89 000. При цьому капіталізація першої криптовалюти досягла $1,76 трлн і обійшла срібло за капіталізацією. Про це свідчать дані Companies Market Cap.

Ціна біткоїна досягла $89 000.
Фото: pixabay.com

Біткоїн обійшов за капіталізацією такі компанії, як Meta, Tesla, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase та інші. Наразі BTC займає 8 місце рейтингу.

На першому місці з великим відривом залишається золото ($17,5 трлн), на другому — Nvidia ($3,57 трлн), на третьому — Apple ($3,39 трлн).

Зазначимо, що минулого разу біткоїн обійшов срібло за капіталізацією в березні 2024 року.

Курс Dogecoin зріс на майже 150% за тиждень

Ціна криптовалюти Dogecoin зросла до $0,41. За добу актив зріс на 46,65%, за тиждень — на 147,62%. Капіталізація перевищила $61 млрд. Про це свідчать дані Coin Market Cap.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також продемонстрували зростання.

Обсяг торгів спотовим біткоїн-ETF від BlackRock досяг рекордних $4,5 млрд

11 листопада оборот iShares Bitcoin Trust ETF від BlackRock склав максимальні в історії $4,5 млрд. На це звернув увагу аналітик Bloomberg Ерік Балчунас.

Попередній рекорд становив $4,14 млрд. Він передував максимальному в історії притоку $1,12 млрд у продукт (у сектор загалом — $1,38 млрд).

Експерт зазначив, що можна очікувати повторення цієї ситуації.

Згідно з розрахунками Балчунаса, загалом обсяг торгів пов’язаних із біткоїном інструментів становив $38 млрд.

11 листопада надходження в спотові біткоїн-ETF склали $357,6 млн, обсяг торгів — рекордні $7,3 млрд.

Сукупні надходження з моменту схвалення біткоїн-ETF у січні збільшилися до $26,2 млрд.

MicroStrategy докупила 27 200 BTC за $2,03 млрд

З 31 жовтня по 10 листопада MicroStrategy придбала додаткові 27 200 BTC за $2,03 млрд (за ціною близько $74 463 за монету). Про це повідомив засновник компанії Майкл Сейлор.

Станом на 11 листопада компанія утримує на балансі 279 420 BTC, придбані за $11,9 млрд за середнім курсом $42 692. На момент написання новини ці активи оцінюють у $24,87 млрд.

Квартальний прибуток MicroStrategy від утримання цифрового золота склав 7,3%, а з початку року — 26,4%.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+30
KingSalmon
KingSalmon
12 листопада 2024, 12:35
#
Нічогенько так підріс. Вражає
+
+45
Kolya12377
Kolya12377
12 листопада 2024, 14:31
#
Выкуп с печатного станка и проплаченный хайп, пора сливать
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