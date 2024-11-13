Нові вершини біткоїна, грант від США: головне за середу

Біткоїн пробив рівень спротиву у $93 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США. Позитивний імпульс розпочався після публікації звіту про інфляцію. Перша криптовалюта різко зросла після корекції, яка спостерігалась у вівторок й середу.

Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США

Сьогодні, 13 листопада, Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд.

Мінфін залучив 26,4 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів 12 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,48 млрд грн, що на 5,02 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 21,46 млрд грн.

Як позбутися старих доларів і євро: скільки це коштує і скільки доведеться чекати