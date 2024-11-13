Нові вершини біткоїна, грант від США: головне за середу
Біткоїн пробив рівень спротиву у $93 тисяч одразу на відкритті фондового ринку в США. Позитивний імпульс розпочався після публікації звіту про інфляцію. Перша криптовалюта різко зросла після корекції, яка спостерігалась у вівторок й середу.
Україна отримала $1,35 мільярда гранту від США
Сьогодні, 13 листопада, Україна отримала безповоротну допомогу від Сполучених Штатів обсягом $1,35 млрд.
Мінфін залучив 26,4 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів 12 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 26,48 млрд грн, що на 5,02 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 21,46 млрд грн.
Як позбутися старих доларів і євро: скільки це коштує і скільки доведеться чекати
Тема готівкового валютообміну залишається проблемною для українців, особливо щодо видачі/обміну касирами старих іноземних банкнот. Люди все ще активно скаржаться на те, що банки всучують їм зношені долари та євро, а самі такі банкноти потім приймати відмовляються. До маси питань додалося ще одне дуже важливе — термін обміну пошкодженої готівки на нову.
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