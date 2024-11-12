Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів. Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Українці заробили на OnlyFans $80 мільйонів за рік
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Як зросли доходи
Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.
«Податкова має дані, наприклад по OnlyFans, щодо надходжень українців за 2020−2022 роки. І в теорії може спокійно нараховувати податки», — написав Железняк.
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За його словами, йдеться про понад 5000 осіб, які сукупно за ці роки отримали від OnlyFans:
- ️2020 рік — приблизно $8 млн доходів;
- ️2021 рік — більше $35 млн доходів;
- ️2022 рік — майже $80 млн доходів.
Для порівняння, за даними Державної митної служби, приблизно стільки ж валюти у 2023 році Україна отримала від експорту шоколаду та інших продуктів із вмістом какао ($81,2 млн).
Железняк зауважив, що сама платформа OnlyFans вже платить податки в Україні, але автори контенту цього робити легально не можуть, адже за виготовлення та розміщення матеріалів, які правоохоронці можуть розцінити як порнографічні, їм загрожує кримінальне покарання.
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https://forbes.ua/news/ukrainskiy-eksport-it-poslug-u-2023-rotsi-vpershe-ne-zroste-doslidzhennya-14122023−17893