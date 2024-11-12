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12 листопада 2024, 17:45

Українці заробили на OnlyFans $80 мільйонів за рік

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів. Про це повідомив заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.
Фото: depositphotos

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як зросли доходи

Доходи громадян України від розміщення платного контенту на платформі OnlyFans у 2022 році зросли до $80 мільйонів.

«Податкова має дані, наприклад по OnlyFans, щодо надходжень українців за 2020−2022 роки. І в теорії може спокійно нараховувати податки», — написав Железняк.

Читайте: Контент-мейкер на OnlyFans сплатила в бюджет понад 13,2 млн грн — Гетманцев

За його словами, йдеться про понад 5000 осіб, які сукупно за ці роки отримали від OnlyFans:

  • ️2020 рік — приблизно $8 млн доходів;
  • ️2021 рік — більше $35 млн доходів;
  • ️2022 рік — майже $80 млн доходів.

Для порівняння, за даними Державної митної служби, приблизно стільки ж валюти у 2023 році Україна отримала від експорту шоколаду та інших продуктів із вмістом какао ($81,2 млн).

Железняк зауважив, що сама платформа OnlyFans вже платить податки в Україні, але автори контенту цього робити легально не можуть, адже за виготовлення та розміщення матеріалів, які правоохоронці можуть розцінити як порнографічні, їм загрожує кримінальне покарання.

Читайте: Заробітки контент-мейкерів на OnlyFans досягли $20 мільярдів

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
12 листопада 2024, 18:05
#
А якщо легалізувати, то буде більше виторгу і податків ніж з айтішки :)
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2024, 18:33
#
Щоб закордонні *** заплатили українським моделям стільки бабла, скільки платять клієнти української айтішечки — треба *** майже в 100 раз більше.

Український експорт IT-послуг зменшується. За результатами 2023 року він становитиме $6,7−7,1 млрд.
https://forbes.ua/news/ukrainskiy-eksport-it-poslug-u-2023-rotsi-vpershe-ne-zroste-doslidzhennya-14122023−17893
+
+30
penetrator1963
penetrator1963
12 листопада 2024, 18:22
#
Вот где бабки крутятся, а вы биткоин, биткоин
+
0
Три літри
Три літри
12 листопада 2024, 18:29
#
Жезелняк заздрить чи що? Його шанси на Онліфанс від'ємні.
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