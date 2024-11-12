«Тисяча Зеленського» та «вчительська доплата» можуть додати інфляції до 1%

Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна «вчительська доплата» у такому ж розмірі матимуть помірний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%. Про це заявила голова правління «Ліга банків України» Олена Коробкова, пише «Укрінформ».

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Що каже експерт

«Хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їхній вплив на інфляцію не буде суттєвим з огляду на поточну економічну кон'юнктуру», — зазначила Коробкова.

За її словами, економіка України демонструє ознаки відновлення — реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання переглянуто в бік збільшення до 4%. Цьому сприяють адаптація бізнесу до воєнних умов, значна міжнародна фінансова підтримка та очікування хорошої врожайності наступного року.

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«Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів», — підсумувала експерт.

Нагадаємо

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що доплата вчителям у розмірі 1 тисячі гривень із 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти і не потребує жодних додаткових дій із боку вчителя.

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Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень на людину.