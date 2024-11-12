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12 листопада 2024, 10:14

«Тисяча Зеленського» та «вчительська доплата» можуть додати інфляції до 1%

Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна «вчительська доплата» у такому ж розмірі матимуть помірний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%. Про це заявила голова правління «Ліга банків України» Олена Коробкова, пише «Укрінформ».

Виплати українцям по 1000 гривень та щомісячна «вчительська доплата» у такому ж розмірі матимуть помірний вплив на інфляцію — в межах 0,5−1%.
Фото: depositphotos

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Що каже експерт

«Хоча такі виплати є важливою підтримкою для багатьох верств населення, їхній вплив на інфляцію не буде суттєвим з огляду на поточну економічну кон'юнктуру», — зазначила Коробкова.

За її словами, економіка України демонструє ознаки відновлення — реальний ВВП зростав у другому та третьому кварталах, а прогноз зростання переглянуто в бік збільшення до 4%. Цьому сприяють адаптація бізнесу до воєнних умов, значна міжнародна фінансова підтримка та очікування хорошої врожайності наступного року.

Читайте: Шмигаль анонсував щомісячну доплату вчителям з 2025 року

«Очікується, що з середини 2025 року економічна ситуація в Україні суттєво покращиться, незважаючи на такі стримуючі фактори як російські атаки на енергетичну інфраструктуру та міграція трудових ресурсів», — підсумувала експерт.

Нагадаємо

Раніше міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що доплата вчителям у розмірі 1 тисячі гривень із 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти і не потребує жодних додаткових дій із боку вчителя.

Читайте: «Тисяча Зеленського»: В Мінекономіки пояснили, як отримати гроші

Президент Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму «Зимова єПідтримка», що передбачає виплату тисячі гривень на людину.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kikudzuki
Kikudzuki
12 листопада 2024, 11:02
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Лично я все эти выплаты НЕ одобряю. Сейчас все деньги нужно пускать на: 1.) ЗСУ 2.) Приобретение житла тем украинцам, у кого полностью разрушено жилье из-за прилета (иначе скорее всего они просто уедут навсегда на ПМЖ за границу) 3.) Выплаты ВПО, но только тем, кто переехал от вынужденной эвакуации, а не от хитрости.
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