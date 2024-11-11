За 30 років з України вивели за кордон понад $100 мільярдів — АРМА

За роки незалежності з України виведено за кордон понад $100 млрд. Про це повідомила голова Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) Олена Дума, передає Укрінформ.

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«Ми проаналізували, що станом на сьогодні можемо говорити про цифри більше $100 млрд як динамічну цифру, яка знаходиться за кордоном», — зазначила Дума.

За її словами, для повернення таких активів, агентство у липні 2023 року розробило та затвердило порядок реалізації арештованих активів за кордоном. Проте, АРМА не може у такому випадку обирати покупця самостійно, а зобов’язане створити конкурсну комісію за участю представників Мінекономіки та Мін'юсту, які оберуть організатора торгів за вісьмома критеріями.

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Також вона пояснила, що враховується досвід продажу подібних активів — для яхт це може бути світовий аукціонний дім, для нерухомості — агенція нерухомості, для творів мистецтва — спеціалізовані майданчики.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», Кабінет Міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів купівлю військових облігацій на суму $31 млн та 6,5 млн євро.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.

Раніше АРМА могла купувати військові облігації лише за гривні.

Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.