Кабмін погодив АРМА купівлю військових облігацій на 2 мільярди гривень

Кабінет міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купівлю облігацій на 2 млрд грн. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Що відомо

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики „Військові облігації“ у сумі 2 мільярди гривень», — ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо

Як писавраніше «Мінфін», Кабінет Міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів купівлю військових облігацій на суму $31 млн та 6,5 млн євро.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.

Раніше АРМА могла купувати військові облігації лише за гривні.

Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.