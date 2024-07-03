АРМА вперше купить ОВДП за арештовану валюту

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше закупить військові облігації коштом арештованої валюти . Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

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«Кабінет міністрів погодив АРМА придбання військових облігацій на рекордну суму — майже $38 млн. Зокрема — $31 млн та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА», — зазначила вона.

За її словами, дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених паперів, буде скеровано до державного бюджету. Сума може сягати $1,6 млн.

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