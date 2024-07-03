Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше закупить військові облігації коштом арештованої валюти. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
3 липня 2024, 14:22
АРМА вперше купить ОВДП за арештовану валюту
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«Кабінет міністрів погодив АРМА придбання військових облігацій на рекордну суму — майже $38 млн. Зокрема — $31 млн та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА», — зазначила вона.
За її словами, дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених паперів, буде скеровано до державного бюджету. Сума може сягати $1,6 млн.
Передісторія
- Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.
- Раніше АРМА могла купувати військові облігації лише за гривні.
- Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.
Джерело: Мінфін
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