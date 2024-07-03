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3 липня 2024, 14:22

АРМА вперше купить ОВДП за арештовану валюту

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше закупить військові облігації коштом арештованої валюти. Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вперше закупить військові облігації коштом арештованої валюти.

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«Кабінет міністрів погодив АРМА придбання військових облігацій на рекордну суму — майже $38 млн. Зокрема — $31 млн та 6,5 мільйонів євро арештованих коштів, які розміщуються на рахунках АРМА», — зазначила вона.

За її словами, дохід від військових облігацій, а це майже 4% річних від суми закуплених паперів, буде скеровано до державного бюджету. Сума може сягати $1,6 млн.

Передісторія

  • Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон, який розширив повноваження АРМА щодо придбання військових облігацій коштом арештованих грошей в іноземній валюті.
  • Раніше АРМА могла купувати військові облігації лише за гривні.
  • Станом на початок 2024 року на валютних депозитних рахунках АРМА перебуває близько $15 млн.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
TAN72
TAN72
3 липня 2024, 15:01
#
Ещё одна госконтора вписывается 😂
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
3 липня 2024, 15:59
#
Положим, та госконтора своим прыбутоком бюджет доливает как никак. Не как некоторые, лишь собственным потребительским способом жизни озабоченные.
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