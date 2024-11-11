Вартість біткоїну досягла рекордної позначки $81 000

Вартість криптовалюти біткоїн (BTC) вперше перевищила $81 000. Про це стало відомо з даних криптобіржі Binance .

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Деталі

Згідно з даними Binance, на 10:21 ціна становить $81 029, що означає +2,49% зростання на день.

Згідно з інтерактивними даними «Мінфіну», станом на 11:59 вартість першої криптовалюти становить 81, 334 долари за монету.

Нагадаємо

10 листопада вартість біткоїна вперше перевищила $80 000. Ціна становила $80 062.

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Як повідомляють профільні експерти, вартість криптовалюти зростала в середньому від 50 до 58 днів після результатів виборів президента США за участю Дональда Трампа. Разом з біткоїном ростуть та інші криптовалюти.

Вартість TON досягла показника $5,57, 9 листопада ціна коливалася в районі $5,1, а 5 листопада вартість опускалася до $4,54.

Перша криптовалюта позитивно відреагувала на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та почала оновлювати ATH (максимуми) у день виборів.

Попередня вершина ($73,737) була досягнута 14 березня 2024 року на ажіотажі навколо запуску спотових біткоїн-ETF. 6 листопада біткоїн пробив цей рівень і закріпився на $75 тис.

До 8 листопада BTC кілька разів оновлював максимум, відскочивши від позначки $77 тис.

Трамп у ході передвиборчої кампанії обіцяв перетворити США на «біткоїн-наддержаву» та створити «стратегічний національний резерв біткоїнів», в якому уряд країни зберігатиме свої токени. «Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її майнули, добували та виробляли в США», — казав Трамп у липні.

«З огляду на те, що Трампа вважають прихильником криптовалюти, це було лише питання часу, коли відбудеться якесь піднесення, і саме його ми зараз спостерігаємо», — заявив Bloomberg Ле Ші з криптовалютного маркетмейкера Auros.

Біткоїн додав близько 91% з початку року, у тому числі завдяки зниженню відсоткових ставок ФРС. Зростання найбільшого цифрового токена перевищує прибутковість акцій та золота, зазначає Bloomberg.