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11 листопада 2024, 8:13

Біткоїн вперше досяг безпрецедентної позначки $80 000

Біткоїн вперше досяг позначки 80 000 доларів на тлі оптимізму з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах у США, повідомляє Bloomberg.

Біткоїн вперше досяг позначки 80 000 доларів на тлі оптимізму з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах у США, повідомляє Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк впливає перемога Трампа на курсІнтерес обраного президента Трампа до криптовалют спонукає ринок.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як впливає перемога Трампа на курс

Інтерес обраного президента Трампа до криптовалют спонукає ринок. Трейдери цифровими активами прогнозують сприятливіші умови регулювання за нового президента.

У неділю, 10 листопада, курс криптовалюти зріс на 4,7% — до безпрецедентних 80 092 доларів.

Після першої криптовалюти зростання продовжили й інші цифрові активи з топ-10 з капіталізації. Більше інших за добу додали Cardano (+32,1%) та Dogecoin (+10,4%).

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Нагадаємо

Перша криптовалюта позитивно відреагувала на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та почала оновлювати ATH (максимуми) у день виборів.

Попередня вершина ($73,737) була досягнута 14 березня 2024 року на ажіотажі навколо запуску спотових біткоїн-ETF. 6 листопада біткоїн пробив цей рівень і закріпився на $75 тис.

До 8 листопада BTC кілька разів оновлював максимум, відскочивши від позначки $77 тис.

Трамп у ході передвиборчої кампанії обіцяв перетворити США на «біткоїн-наддержаву» та створити «стратегічний національний резерв біткоїнів», в якому уряд країни зберігатиме свої токени. «Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її майнили, добували та виробляли в США», — казав Трамп у липні.

«З огляду на те, що Трампа вважають прихильником криптовалюти, це було лише питання часу, коли відбудеться якесь піднесення, і саме його ми зараз спостерігаємо», — заявив Bloomberg Ле Ші з криптовалютного маркетмейкера Auros.

Біткоїн додав близько 91% з початку року, у тому числі завдяки зниженню процентних ставок ФРС. Зростання найбільшого цифрового токена перевищує прибутковість акцій та золота, зазначає Bloomberg.

Долар і золото, як правило, перебувають у зворотній кореляції: вартість металу зростає при ослабленні американської валюти і навпаки. Перемога Трампа на виборах призвела до різкого зростання долара, знизивши привабливість номінованих у ньому товарів, пише Bloomberg. Індекс Bloomberg Dollar Spot після новин про перемогу Трампа продемонстрував найбільше зростання з березня 2020 року.

Президентські вибори у США відбулися 5 листопада. Трамп отримав на них 312 голосів виборців, кандидат від демократів, віцепрезидент Камала Харріс — 226 голосів. За останніми даними, за Трампа проголосували 74,6 млн виборців (50,5%), за Харріс — майже 71 млн американців (47,9%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+15
Bookseller
Bookseller
11 листопада 2024, 9:40
#
Жду 82500, чтобы продать 0.02 битка, потом продам 0.02, когда цена станет на 10000 больше — 92500 и так далее: 102500, 112500, 122500… Такой план. Пока не закончатся мои 3.74 битка — должно выйти 3000000 баксов в конце концов 🤑🤑🤑
+
+15
Bookseller
Bookseller
11 листопада 2024, 10:04
#
Как считаю: у меня 3.74 битка, пусть 0.02 уйдет на комиссию при выводах, тогда оставляем чистыми 3.72. Если выводить по 0.02, то это будет 186 выводов. Первый вывод будет при цене 82500, а последний при цене 82500 + 185 * 10000 = 1932500, средняя цена вывода (1932500 + 82500)/2 = 1007500. Тогда полная сумма равна 1007500*0.02*186= 3747900
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 листопада 2024, 10:56
#
А по якому курсі купували, якщо не секрет?:)
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