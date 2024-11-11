Біткоїн вперше досяг безпрецедентної позначки $80 000

Біткоїн вперше досяг позначки 80 000 доларів на тлі оптимізму з приводу перемоги Дональда Трампа на виборах у США, повідомляє Bloomberg.

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Як впливає перемога Трампа на курс

Інтерес обраного президента Трампа до криптовалют спонукає ринок. Трейдери цифровими активами прогнозують сприятливіші умови регулювання за нового президента.

У неділю, 10 листопада, курс криптовалюти зріс на 4,7% — до безпрецедентних 80 092 доларів.

Після першої криптовалюти зростання продовжили й інші цифрові активи з топ-10 з капіталізації. Більше інших за добу додали Cardano (+32,1%) та Dogecoin (+10,4%).

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Нагадаємо

Перша криптовалюта позитивно відреагувала на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США та почала оновлювати ATH (максимуми) у день виборів.

Попередня вершина ($73,737) була досягнута 14 березня 2024 року на ажіотажі навколо запуску спотових біткоїн-ETF. 6 листопада біткоїн пробив цей рівень і закріпився на $75 тис.

До 8 листопада BTC кілька разів оновлював максимум, відскочивши від позначки $77 тис.

Трамп у ході передвиборчої кампанії обіцяв перетворити США на «біткоїн-наддержаву» та створити «стратегічний національний резерв біткоїнів», в якому уряд країни зберігатиме свої токени. «Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її майнили, добували та виробляли в США», — казав Трамп у липні.

«З огляду на те, що Трампа вважають прихильником криптовалюти, це було лише питання часу, коли відбудеться якесь піднесення, і саме його ми зараз спостерігаємо», — заявив Bloomberg Ле Ші з криптовалютного маркетмейкера Auros.

Біткоїн додав близько 91% з початку року, у тому числі завдяки зниженню процентних ставок ФРС. Зростання найбільшого цифрового токена перевищує прибутковість акцій та золота, зазначає Bloomberg.

Долар і золото, як правило, перебувають у зворотній кореляції: вартість металу зростає при ослабленні американської валюти і навпаки. Перемога Трампа на виборах призвела до різкого зростання долара, знизивши привабливість номінованих у ньому товарів, пише Bloomberg. Індекс Bloomberg Dollar Spot після новин про перемогу Трампа продемонстрував найбільше зростання з березня 2020 року.

Президентські вибори у США відбулися 5 листопада. Трамп отримав на них 312 голосів виборців, кандидат від демократів, віцепрезидент Камала Харріс — 226 голосів. За останніми даними, за Трампа проголосували 74,6 млн виборців (50,5%), за Харріс — майже 71 млн американців (47,9%).