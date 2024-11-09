Перший витвір мистецтва, намальований людиноподібним роботом, продано на аукціоні за 1 млн, повідомляє The Guardian.
Робот створив перший у світі витвір мистецтва: його продали на аукціоні за $1 млн
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Продана робота — це портрет англійського математика Алана Тюрінга, намальований роботом Ai-Da.
Портрет пішов з молотка на аукціоні Sotheby's у четвер за $1,32 млн. На це полотно розміром 2,2 метра було зроблено 27 ставок.
Sotheby's заявили, що рекордна ціна продажу — важливий момент в історії сучасного мистецтва, що відображає зростаючу взаємодію між ШІ та світовим ринком мистецтва.
Алан Тюрінг — математик і один із перших учених, які порушили питання про використання ШІ ще в 50-х роках минулого століття.
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Ai-Da — робот-гуманоїд, створений за образом Ади Лавлейс, яка вважається першим програмістом у світі. Вона була створена фахівцем із сучасного мистецтва Ейданом Меллером разом із компанією Engineered Arts у 2018 році.
У 2022 році Ai-Da вже малювала портрети Біллі Айліш, Даяни Росс та Пола Маккартні.
Раніше ми писали, що українська компанія Toloka.vc інвестувала $1,65 млн в американську ШІ-платформу Capacity.
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