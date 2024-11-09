Робот створив перший у світі витвір мистецтва: його продали на аукціоні за $1 млн

Перший витвір мистецтва, намальований людиноподібним роботом, продано на аукціоні за 1 млн, повідомляє The Guardian.

Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Продана робота — це портрет англійського математика Алана Тюрінга, намальований роботом Ai-Da.

Портрет пішов з молотка на аукціоні Sotheby's у четвер за $1,32 млн. На це полотно розміром 2,2 метра було зроблено 27 ставок.

Sotheby's заявили, що рекордна ціна продажу — важливий момент в історії сучасного мистецтва, що відображає зростаючу взаємодію між ШІ та світовим ринком мистецтва.

Алан Тюрінг — математик і один із перших учених, які порушили питання про використання ШІ ще в 50-х роках минулого століття.

Читайте також: Apple планує випуск «розумних окулярів»

Ai-Da — робот-гуманоїд, створений за образом Ади Лавлейс, яка вважається першим програмістом у світі. Вона була створена фахівцем із сучасного мистецтва Ейданом Меллером разом із компанією Engineered Arts у 2018 році.

У 2022 році Ai-Da вже малювала портрети Біллі Айліш, Даяни Росс та Пола Маккартні.

Раніше ми писали, що українська компанія Toloka.vc інвестувала $1,65 млн в американську ШІ-платформу Capacity.