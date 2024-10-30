Український венчурний синдикат Toloka.vc проінвестував $1,65 млн в американську омніканальну платформу Capacity, яка спеціалізується на автоматизації підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Mind.ua.
30 жовтня 2024, 14:05
Українська компанія Toloka.vc інвестувала $1,65 млн в американську ШІ-платформу Capacity
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Інвестиція відбулася в рамках раунду D, загальний обсяг якого становив $26 млн. Зазначається, що інвестори побажали залишитися неназваними. Угоду уклали ще в вересні 2024 року, але до кінця інвестиційного раунду інформацію про неї не розголошували.
Розробка компанії — багатоканальна платформа, яка об'єднує чат-бот, helpdesk, службу підтримки, аналіз голосових і текстових повідомлень. Платформа інтегрована більш ніж із 200 програмами. Компанія має 16 патентів і використовує комбінацію власних голосових і мовних моделей разом із загальнодоступними великими мовними моделями.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
Ти ж в нас телепат наскільки я пам’ятаю.
Мне ничего угадывать, хотел узнать у тебя всезнающего патриота,
Толока это Мельница с тюркского.
«Толо́ка — одноразова безоплатна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи
"
Звідти ж
«Звичай толоки є спільним для слов’ян — у білорусів і поляків він називається так само: відповідно тало́ка і tłoka (таку саму назву мав білоруський язичницький дух жнив і родючості); у північних росіян — по́мочь.
«
Залишається незрозумілим що саме ти хотів мені сказати тим що знайшов десь тюркське слово. Припустимо що ти був би правий — і що?