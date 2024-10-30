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30 жовтня 2024, 14:05

Українська компанія Toloka.vc інвестувала $1,65 млн в американську ШІ-платформу Capacity

Український венчурний синдикат Toloka.vc проінвестував $1,65 млн в американську омніканальну платформу Capacity, яка спеціалізується на автоматизації підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Mind.ua.

Український венчурний синдикат Toloka.vc проінвестував $1,65 млн в американську омніканальну платформу Capacity, яка спеціалізується на автоматизації підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту.

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Інвестиція відбулася в рамках раунду D, загальний обсяг якого становив $26 млн. Зазначається, що інвестори побажали залишитися неназваними. Угоду уклали ще в вересні 2024 року, але до кінця інвестиційного раунду інформацію про неї не розголошували.

Розробка компанії — багатоканальна платформа, яка об'єднує чат-бот, helpdesk, службу підтримки, аналіз голосових і текстових повідомлень. Платформа інтегрована більш ніж із 200 програмами. Компанія має 16 патентів і використовує комбінацію власних голосових і мовних моделей разом із загальнодоступними великими мовними моделями.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
potator
potator
30 жовтня 2024, 14:26
#
«інвестори побажали залишитися неназваними» звучит как внебрачные дети лазаренко и тимошенко
+
0
Три літри
Три літри
30 жовтня 2024, 14:29
#
Чекаємо гнівний коментар від пана bonv про витрату награбованих грошей. Ну так само як під новиною про купівлю автомобілей.
+
0
zevs1
zevs1
30 жовтня 2024, 14:34
#
Знаешь значение слова Toloka
+
0
Три літри
Три літри
30 жовтня 2024, 14:45
#
А ти вгадай.

Ти ж в нас телепат наскільки я пам’ятаю.
+
0
zevs1
zevs1
30 жовтня 2024, 15:06
#
Трехлитровый

Мне ничего угадывать, хотел узнать у тебя всезнающего патриота,
Толока это Мельница с тюркского.
+
0
Три літри
Три літри
30 жовтня 2024, 16:53
#
Чуваче, толока це не млин, це

«Толо́ка — одноразова безоплатна праця гуртом для швидкого виконання великої за обсягом роботи
"

Звідти ж

«Звичай толоки є спільним для слов’ян — у білорусів і поляків він називається так само: відповідно тало́ка і tłoka (таку саму назву мав білоруський язичницький дух жнив і родючості); у північних росіян — по́мочь.
«

+
0
Три літри
Три літри
30 жовтня 2024, 16:59
#
Я тюркського не знаю, але наприклад в башкирський мові млин це тирмән

Залишається незрозумілим що саме ти хотів мені сказати тим що знайшов десь тюркське слово. Припустимо що ти був би правий — і що?
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