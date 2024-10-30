Українська компанія Toloka.vc інвестувала $1,65 млн в американську ШІ-платформу Capacity

Український венчурний синдикат Toloka.vc проінвестував $1,65 млн в американську омніканальну платформу Capacity, яка спеціалізується на автоматизації підтримки клієнтів на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Mind.ua.

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Інвестиція відбулася в рамках раунду D, загальний обсяг якого становив $26 млн. Зазначається, що інвестори побажали залишитися неназваними. Угоду уклали ще в вересні 2024 року, але до кінця інвестиційного раунду інформацію про неї не розголошували.

Розробка компанії — багатоканальна платформа, яка об'єднує чат-бот, helpdesk, службу підтримки, аналіз голосових і текстових повідомлень. Платформа інтегрована більш ніж із 200 програмами. Компанія має 16 патентів і використовує комбінацію власних голосових і мовних моделей разом із загальнодоступними великими мовними моделями.