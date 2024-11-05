Apple планує випуск «розумних окулярів»

Американська корпорація Apple вивчає можливість виходу на ринок «розумних окулярів», проводячи дослідження серед співробітників компанії. Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

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Що відомо

Apple запустила проєкт Atlas минулого тижня, який передбачає збір відгуків співробітників компанії про існуючі моделі смартокулярів. Проєктом керує команда Product Systems Quality, що входить до інженерного підрозділу Apple.

«Тестування та розробка продуктів, які можуть полюбитися всім, дуже важливі для того, що ми робимо в Apple», — йдеться в електронному листі обраним співробітникам у штаб-квартирі Apple.

Агентство зазначає, що результати дослідження, швидше за все, допоможуть Apple визначити, які функції слід включити до своїх окулярів, а також можливі способи використання цієї технології.