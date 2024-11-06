У США обрали нового президента, біткоїн досяг нової вершини, євробонди України зростають: головне за середу

За попередніми даними Дональд Трамп набирає необхідні 270 голосів виборців й повернеться у Білий Дім після завершення каденції Джо Байдена. Республіканець доволі впевнено переміг демократку Камалу Гарріс. На тлі цієї новини фінансові ринки полетіли вверх.

Курс біткоїна відреагував на попередні результати виборів у США, встановивши новий рекорд

Українські євробонди зростають на новинах про перемогу Трампа

Українські євробонди та ВВП-варанти відреагували зростанням на новини про перемогу Дональда Трампа на виборах президента США.

Міжнародні резерви у жовтні знизилися на 6%

Станом на 1 листопада 2024 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $36 578,1 млн. У жовтні вони знизилися на 6%.

Банки надаватимуть інформацію про фіноперації на запит Нацполіції. Зеленський підписав закон

Президент підписав зміни до законів, які переглядають функції НБУ та коригують правила роботи ринків фінпослуг (законопроєкт № 11043). Він увійшов до пакету вимог ключового кредитора України — Міжнародного валютного фонду. Ключовим розробником документа був НБУ.