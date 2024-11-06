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6 листопада 2024, 10:06

Трамп перемагає у виборах президента у США

Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу на президентських виборах кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа. Про це повідомляє «Європейська правда».

Одразу декілька моделювань результатів виборів у США передбачають перемогу на президентських виборах кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа.

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Перемога Трампа

Прогноз Decision Desk HQ (DDHQ), пише The Hill, передбачає, що Трамп переможе у Пенсильванії та на Алясці, що забезпечить йому мінімальні 270 голосів виборників, необхідних для перемоги — при тому, що ще лишаються непорахованими кілька штатів, де кандидат від республіканців гарантовано отримає голоси колегії виборників.

The New York Times вважає перемогу Трампа «дуже ймовірною», за цим прогнозом, він може отримати до 306 голосів виборників із необхідних 270. Камалі Гарріс для перемоги потрібно здобути перевагу у Вісконсині, Пенсильванії та Мічигані, але в них явно лідирує Трамп.

Прогноз від Fox News теж вважає, що Трамп переможе і це буде визначено після його перемоги у Вісконсині.

Перед тим стало відомо, що Трамп перемагає у «хитких» штатах Північна Кароліна та Джорджія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію.

Також Республіканська партія повертає контроль над Сенатом, де чотири роки була у меншості, що забезпечить Трампу велику перевагу у разі повернення на президентську посаду.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 15

+
+232
Владислав Пятковский
Владислав Пятковский
6 листопада 2024, 10:16
#
Появился реальный шанс окончания войны.
+
+69
Игорь УА
Игорь УА
6 листопада 2024, 10:28
#
Буде голодно і холодно без американської допомоги. Ось і всі шанси.
+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 листопада 2024, 10:52
#
11 липня 2022 рік конгресвумен республіканської партії Вікторія Спартц заявила, що після відвідин України залишилась «розчарована, дізнавшись, що замість того, аби визнати свою армію та почати загальнонаціональні зусилля для її підтримки, Київ фактично на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику. Крім того, Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО».
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
6 листопада 2024, 10:56
#
Ви думаєте якщо буде менше грошей, то будуть менше красти? Ні, просто більшості доведеться меньше їсти.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
6 листопада 2024, 11:56
#
Ага, слугам, тцкшникам, врачам, погранцам и прочим кто на ней кормится и не хочет ее заканчивать.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 листопада 2024, 11:54
#
Почему? У нас вся экономика и власть держится за счет войны.
+
+15
Criptor82
Criptor82
6 листопада 2024, 10:22
#
Те що буде Рижий зрозуміло було ще місяць тому. А ось що буде далі, тут варіанти різні.
+
+100
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 листопада 2024, 10:24
#
Трамп переміг, також за республіканцями Сенат і Конгрес. серед республіканців є Вікторія Спартц яка прямо та чітко писала, що є невідкладна внутрішня проблема в Україні пов’язана із головою офісу президента. ZEкоманді приготуватись
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
6 листопада 2024, 10:25
#
Курсу гривні не позаздриш в 2025 році.
+
+15
TAN72
TAN72
6 листопада 2024, 10:53
#
Пора закупаться,скоро $ рекой литься перестанет
+
0
Prya
Prya
6 листопада 2024, 11:13
#
План победы!
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 листопада 2024, 11:29
#
Выборы признали, что однополярный мир закончился. Реглобализации не будет. Сторонники сохранения старой глобализации — утописты. Деление мира ускорится. Украина в расщелине, которая будет увеличиваться, со всеми вытекающими последствиями. Грубо — «выбранный» украинский путь не изменится, а только ускорится.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
6 листопада 2024, 12:25
#
Расия встает с кален?
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
6 листопада 2024, 12:57
#
А шо там за другий полюс? Кацапи з рештою світових ізгоїв та дикунів?

Русня марно мріє про те, що з Китаєм очолить світовий порядок, але Китаю вона потрібна лише як ринок сбуту для товарів та як джерело халявної сировини.
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 листопада 2024, 11:39
#
«Пaпa, вoдкa пoдopoжaлa. Teпepь ты будeшь мeньшe пить?»… «Нeт, дoця, тeпepь ты будeшь мeньшe ecть»
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