У «Київ Цифровий» додали інформацію про схеми руху маршруток і вартість проїзду в них

У застосунку «Київ Цифровий» з'явилася інформація про весь громадський транспорт столиці. Тепер окрім автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та кільцевої електрички, користувачі тепер можуть знайти маршрутки — їхні схеми руху та вартість проїзду. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Петро Оленич.

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Оновлення дає змогу користувачам «Київ Цифровий» переглядати схеми руху маршруток, знаходити найближчі зупинки, дізнаватися вартість проїзду та отримувати інформацію про пересадки. Однак наразі рух маршруток не відстежується, оскільки він може змінюватись залежно від обставин.

Також у сервісі «Рух транспорту» доступна інформація про інші види громадського транспорту. Користувачі мають змогу відстежувати час прибуття автобусів, тролейбусів і трамваїв, бачити їхні бортові номери, а також швидко переходити до QR-квитків для оплати проїзду.

Окрім цього, є можливість переглянути режим роботи й карту станцій метро, планувати маршрути кільцевою електричкою та фунікулером.

Загалом сервіс «Рух транспорту» в застосунку «Київ Цифровий» охоплює понад 3 200 зупинок, 330 маршрутів та 72 станції метро й кільцевої електрички.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що ​​Укренерго та сервіс «Київ Цифровий» створили можливості для мешканців столиці — оперативно дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії.

Раніше у застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс із пошуку вільних місць на паркінгах.

Також у застосунку «Київ Цифровий» можна оплачувати комунальні послуги, і в ньому з’явилася офлайн-мапа укриттів.