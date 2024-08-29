Укренерго та «Київ Цифровий» запустили сервіс інформування про ситуацію в енергосистемі

​​НЕК «Укренерго» та сервіс Київ Цифровий створили можливості для мешканців столиці - оперативно дізнатись про ситуацію в енергосистемі та можливі відключення електроенергії. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

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Про що інформуватимуть

«Усі, хто встановив цей застосунок (а це понад 3 мільйони користувачів) — відтепер мають змогу отримувати повідомлення про поточну ситуацію з електропостачанням, заплановані зміни графіків або аварійні відключення. Інформація буде оновлюватись максимально швидко, адже надходитиме з Диспетчерського центру „Укренерго“», — йдеться у повідомленні.

Як переглянути інформацію

Щоб переглянути інформацію про стан енергосистеми — необхідно натиснути на позначку нового сервісу на головному екрані. Зайшовши у розділ, користувач побачить стан енергосистеми на сьогодні, а увечері - прогноз на завтра. Графік відключень за конкретною адресою можна, як і раніше, побачити в застосунку у розділі ДТЕК.Світло.

«Окремо варто звернути увагу на візуалізацію сповіщень. Тепер і в застосунку Київ Цифровий користувачів про стан енергосистеми інформуватиме відомий підписникам сторінок „Укренерго“ кіт Графік. Якщо він зелений — значить в енергосистемі все добре і відключень немає. Якщо жовтий — електроенергії недостатньо і є ймовірність відключень. А якщо червоний — то відключення вже застосовуються», — зазначили в компанії.

Додаток від Укренерго

Укренерго також працює над створення додатка, де мешканці всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми, вірогідність застосування відключень та розпланувати раціональне споживання електроенергії протягом доби.

«Вже зараз є можливість отримувати таку інформацію з Диспетчерського центру для всіх споживачів у кожній області в нашому телеграм-боті „Диспетчер Укренерго“», підсумували в компанії.