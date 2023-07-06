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6 липня 2023, 19:40 Читать на русском

У застосунку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комунальні послуги

Мобільний застосунок «Київ Цифровий» оновили. Тепер в ньому з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Мобільний застосунок «Київ Цифровий» оновили.
Фото: zoda.gov.ua

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«Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників», — йдеться у повідомленні.

Як оплатити комунальні послуги

Для цього потрібно в «Київ Цифровий» лише додати адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка ви отримаєте сповіщення.

Оновлений «Київ Цифровий» уже доступний до скачування в App Store і Google Play.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа укриттів. Крім того, в оновленні додали можливість повідомляти про зачинене або недоступне укриття.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
6 липня 2023, 20:03
#
Оце перемога в 2023 році
+
0
zig4free
zig4free
6 липня 2023, 21:38
#
За МАКД (Киевом) Жизни нет?
+
0
zig4free
zig4free
6 липня 2023, 21:38
#
За Киевом (МКАД) Жизни нет?
+
0
zig4free
zig4free
6 липня 2023, 21:39
#
А как оплачивать премиальное ПВО в Киеве?
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