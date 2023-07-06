У застосунку «Київ Цифровий» тепер можна оплачувати комунальні послуги

Мобільний застосунок «Київ Цифровий» оновили. Тепер в ньому з’явився сервіс для оплати комунальних послуг у столиці. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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«Завдяки зворотному зв’язку від користувачів у застосунку додано можливість оплачувати комунальні послуги, там же зберігати квитанції і подавати показники лічильників», — йдеться у повідомленні.

Як оплатити комунальні послуги

Для цього потрібно в «Київ Цифровий» лише додати адресу. Всі рахунки і квитанції зберігаються в особистому профілі, а коли надійде платіжка ви отримаєте сповіщення.

Оновлений «Київ Цифровий» уже доступний до скачування в App Store і Google Play.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Київ Цифровий» з’явилася офлайн-мапа укриттів. Крім того, в оновленні додали можливість повідомляти про зачинене або недоступне укриття.