«Київ Цифровий» запустив сервіс для пошуку місця на паркінгах

У застосунку «Київ Цифровий» став доступним сервіс із пошуку вільних місць на паркінгах. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Оленич, передає Укрінформ.

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Як перевірити

Щоб перевірити наявність місць, необхідно відкрити мапу паркінгів у застосунку й обрати потрібний.

На сьогодні сервіс працює в тестовому режимі й відображає дані по 54 паркінгах у першій зоні. Там встановлені камери, які фіксують заповненість і передають інформацію.

«Київ став першим містом в Україні і одним з небагатьох у світі з подібним сервісом на муніципальних паркінгах. Оновлюйтесь, користуйтесь та залишайте фідбек», — зазначив Оленич.