У МВФ назвали неефективним повторне запровадження 50% податку на прибуток банків
У МВФ розкритикували податок на прибуток банків, додаткові кошти від Німеччини та Світового банку: головне за понеділок
Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.
Україна та Світовий банк уклали нові угоди на майже $600 мільйонів — Шмигаль
Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми.
Німеччина надасть Україні 200 млн євро зимової допомоги
Німеччина надасть Україні 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги перед зимовим сезоном.
Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
Населення України в жовтні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,611 млрд (в еквіваленті) і купило на 3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала — $1,394 млрд.
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