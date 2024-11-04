У МВФ розкритикували податок на прибуток банків, додаткові кошти від Німеччини та Світового банку: головне за понеділок

Запровадження 50% податку на прибуток банків другий рік поспіль суперечить природі податку на надприбуток, вважає заступник голови місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Тревор Лессард.

Україна та Світовий банк уклали нові угоди на майже $600 мільйонів — Шмигаль

Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми.

Німеччина надасть Україні 200 млн євро зимової допомоги

Німеччина надасть Україні 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги перед зимовим сезоном.

Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років

Населення України в жовтні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,611 млрд (в еквіваленті) і купило на 3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала — $1,394 млрд.