Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років

Населення України в жовтні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,611 млрд (в еквіваленті) і купило на 3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала — $1,394 млрд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

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Попит на долари

Обсяг купівлі зріс на 27,1% порівняно з вереснем, коли українці купили $1,096 млрд. З початку року українці купили у банках $9,626 млрд.

У жовтні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — $1,523 млрд).

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Курс долара у жовтні

Курс долара на готівковому ринку в жовтні коливався близько від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс упав на 5 копійок до 41,50 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 10 копійок 41,25 грн/долар.

Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% — до 41,27 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-серпень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в $11,7 млрд (торік — $8,1 млрд). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).