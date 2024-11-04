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4 листопада 2024, 9:34

Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років

Населення України в жовтні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,611 млрд (в еквіваленті) і купило на 3,006 млрд. Чиста купівля валюти склала — $1,394 млрд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Населення України в жовтні 2024 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на $1,611 млрд (в еквіваленті) і купило на 3,006 млрд.
Фото: depositphotos

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Попит на долари

Обсяг купівлі зріс на 27,1% порівняно з вереснем, коли українці купили $1,096 млрд. З початку року українці купили у банках $9,626 млрд.

У жовтні українці купили рекордний за 12 років обсяг валюти (у листопаді 2012 року — $1,523 млрд).

Читайте: Прогноз курсу долара та євро на 4−8 листопада: чому нам забезпечені валютні ралі

Курс долара у жовтні

Курс долара на готівковому ринку в жовтні коливався близько від 41,50 гривень. Загалом за місяць курс упав на 5 копійок до 41,50 грн/долар.

Готівковий курс повністю залежить від міжбанку, де домінує НБУ та визначає, яким буде курс. На міжбанку курс зріс на 10 копійок 41,25 грн/долар.

Офіційний курс за місяць зріс на 0,3% — до 41,27 грн/долар. З початку року долар подорожчав на 8,7% (з 37,98 до 31 грудня 2023 року).

Валютні резерви українців

За даними НБУ, за січень-серпень 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в $11,7 млрд (торік — $8,1 млрд). Загалом на руках у населення та бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,4 трлн гривень).

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Prya
Prya
4 листопада 2024, 9:57
#
Выборы, выборы
+
0
potator
potator
4 листопада 2024, 10:08
#
Нарідна зрада
+
+30
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 листопада 2024, 10:39
#
Вибачте, а хтось гривню всерьйоз сприймає? Це ж наче щіткоін емітований черговим стартавом. Берешь його, розплачуєшься, можливо навіть шось на ньому заробляєш, але за реальні гроші ніколи не рахуеш.
+
+15
potator
potator
4 листопада 2024, 11:41
#
Если бы не доллар, то начальнику мсек нужно бы было 42 тумбочки), а дбру 42 кровати
+
+30
potator
potator
4 листопада 2024, 12:29
#
Был один парень, алекс 2006, но сильно разбогател и сейчас наверное пишет для блумберг, но по гривне был еще тот мастер
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