Україна та Світовий банк уклали нові угоди на майже $600 мільйонів — Шмигаль

Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки.

Ідеться про новий проєкт, що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.

Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 мільярд доларів.

«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», — зазначив він.