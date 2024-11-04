Україна підписала угоди зі Світовим банком на суму майже $600 млн у межах нової програми. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
4 листопада 2024, 18:17
Україна та Світовий банк уклали нові угоди на майже $600 мільйонів — Шмигаль
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Відповідні угоди з Банком підписали Мінфін та Мінекономіки.
Ідеться про новий проєкт, що спрямований на підтримку малого і середнього бізнесу, зелений перехід, покращення бізнес-середовища, цифровізації та сприяння виходу на нові ринки.
Проєкт розрахований до 2027 року, а загальна запланована сума програми — понад 1 мільярд доларів.
«Це істотно посилить українську економіку та зміцнить український малий і середній бізнес для протидії сучасним викликам», — зазначив він.
Джерело: Мінфін
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