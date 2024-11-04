Німеччина надасть Україні 200 мільйонів євро гуманітарної допомоги перед зимовим сезоном. Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві, передає Liga.net.
Німеччина надасть Україні 200 млн євро зимової допомоги
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«Ми збільшуємо обсяг нашої гуманітарної підтримки на додаткові 200 мільйонів євро для надання екстреної допомоги в зимовий період. Це дозволить забезпечити домівки теплом, навіть якщо вони не підключені до централізованого опалення. Крім того, будуть надані генератори для підтримки теплопостачання взимку», — зазначила Бербок.
Вона наголосила, що Німеччина бере участь у представленні пакета допомоги у 37 млрд євро і є найбільшим донором України.
Також німецька дипломатка підкреслила важливість посилення протиповітряної оборони України і підтвердила, що Німеччина працюватиме у складі міжнародної коаліції для зміцнення української ППО.
Бербок додала, що обговорила з Сибігою співпрацю в сфері виробництва дронів.
«Якщо Німеччина може допомогти з дронами, це буде найкращий захист для нас самих», — підсумувала вона.
Коментарі - 2
Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі Новини.LIVE.
«Насправді більшість коментаторів не читають законопроєкт і не аналізують, про що вони пишуть. Вони намагаються очорнити всіх ініціаторів, які борються з чорними лісниками і корупціонерами з ДП „Ліси України“, які, власне, і наштовхують їх на цю всю історію», — каже нардеп.
Він запевнив, що перевірок простого населення щодо кількості дров для опалення власних помешкань не буде.
«Хвилюватися треба тільки тим, хто краде і краде в великих обсягах — вантажівками. Їх можуть і треба посадити», — підсумував нардеп.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9665, більш відомий як «законопроєкт про дрова», який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.
Якщо вартість збереженої деревини перевищує 30 тисяч гривень, порушнику загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням волі на термін від 5 до 7 років;
Якщо вартість деревини менша за 30 тисяч гривень, тоді передбачено адміністративний штраф від 34 тисяч гривень.