Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7
$4 мільярди від Канади, ВРУ підтримала реформу Рахункової палати: головне за середу
Канада надасть Україні 5 млрд канадських дол ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки G7. Про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. «Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол», — сказала вона.
Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати
Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.
Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг рекордних $145 млрд
Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг $145 млрд, що є максимальним показником за всю історію. Попередній рекорд датований 2021 роком — тоді інвестиції були меншими на $10 млрд.
Банкіри розповіли, за яких умов почнуть масово підвищувати депозитні ставки
Зростання інфляції та девальвація гривні продовжують негативно впливати на дохідність депозитів українців. Малі банки знов швидше за великі реагують на економічні реалії та підвищують дохідність вкладів. Які фінустанови з портфелями до 2 млрд грн збільшили відсотки за останні два тижні, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
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