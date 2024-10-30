$4 мільярди від Канади, ВРУ підтримала реформу Рахункової палати: головне за середу

Канада надасть Україні 5 млрд канадських дол ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки G7. Про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд. «Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол», — сказала вона.

Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати.

Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг рекордних $145 млрд

Глобальний приплив в американські фондові ETF досяг $145 млрд, що є максимальним показником за всю історію. Попередній рекорд датований 2021 роком — тоді інвестиції були меншими на $10 млрд.

Банкіри розповіли, за яких умов почнуть масово підвищувати депозитні ставки