Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
30 жовтня 2024, 12:10
Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати
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«За» відповідне рішення проголосували 240 нардепів.
Що передбачає реформа
У документі передбачені наступні новації:
- конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
- політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
- скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
- надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору та бюджетів;
- зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
- приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
- створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
За словами Железняка, ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.
Джерело: Мінфін
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