Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 10044-д про реформу Рахункової палати. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«За» відповідне рішення проголосували 240 нардепів.

Що передбачає реформа

У документі передбачені наступні новації:

конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;

політична та фінансова незалежність Рахункової палати;

скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;

надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб'єктів державного сектору та бюджетів;

зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;

приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;

створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

За словами Железняка, ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.