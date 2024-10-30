Канада надасть Україні близько $4 мільярдів у межах підтримки G7

Канада надасть Україні 5 млрд канадських дол ($3,7 млрд) у межах фінансової підтримки G7. Про це в Оттаві оголосила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, пише Укрінформ.

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Підтримка України

«Канада була першою країною, яка виступила за використання цих коштів на підтримку України, й ми пишаємося тим, що робимо найбільший внесок у перерахунку на душу населення: 5 млрд канадських дол», — сказала Фріланд, коментуючи консенсус держав «Групи семи» стосовно процедури надання Україні $50 млрд позики з заморожених російських активів.

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Вона нагадала, що негайно після початку російського повномасштабного вторгнення до України, Канада та союзники заморозили близько 280 млрд дол суверенних коштів рф.

«Усі держави-члени „Групи семи“ погодилися, що суверенні кошти рф залишатимуться замороженими, поки росія не заплатить за збитки, яких вона продовжує завдавати Україні», — наголосила міністерка.

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Нагадаємо

26 жовтня країни G7 завершили оформлення кредиту у розмірі $50 млрд для України. «Сьогодні ми, лідери країн Великої сімки, досягли консенсусу про те, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів за програмою надзвичайного прискорення доходів (ERA). Кошти кредиту будуть розподілені кількома каналами для підтримки бюджетної, військової та відновлювальної допомоги Україні», — йдеться у комюніке лідерів G7.

У Вашингтоні, США, Сергій Марченко та Міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Єллен підписали спільну заяву, якою зафіксували домовленість про надання Україні $20 млрд у межах ERA.

Також Канцлерка казначейства Великобританії Рейчел Рівз оголосила пропозицію щодо залучення £2,26 млрд ($3 млрд) для реалізації механізму.

Найближчим часом очікується фінальне рішення всіх країн G7.